Aviano: "No tenemos conocimiento de demoras en los reintegros de Billetera Santa Fe"

Diversos comercios de la ciudad tomaron la decisión de suspender momentáneamente la implementación del programa "Billetera Santa Fe" ante la demora en los reintegros, y la falta de respuestas por parte de la empresa que es la dueña de la aplicación.

Incluso algunos de estos comercios se lo informaron a sus clientes a través de mensajes de texto:

SEÑORES CLIENTES:

POR FALTA DE PAGO Y DESCUENTOS QUE NO CORRESPONDEN SUSPENDEMOS BILLETERA SANTA FE HASTA ACLARAR LA SITUACIÓN Y QUE SE REALICEN LAS DEVOLUCIONES DEL DINERO CORRESPONDIENTES.

BILLETERA SANTA FE NO PERTENECE AL GOBIERNO, NI AL BANCO DE SANTA FE. NO ES UN SERVICIO.

ES UNA EMPRESA PRIVADA QUE FIRMÓ UN CONVENIO DE DEPÓSITOS CON DICHO BANCO Y NO LOS ESTA

REALIZANDO. A FALTA DE RESPUESTA DE NUESTROS RECLAMOS NOS VEMOS OBLIGADOS A ESTA DECISIÓN.