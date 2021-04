Qué es UTV y por qué no cubre Casilda?

En los últimos días hubo dos siniestros graves, uno en Pujato y otro en Arequito, donde los heridos fueron trasladados en el helicóptero de UTV a la ciudad de Rosario debido a la complejidad del cuadro de ambos.

La empresa que brinda este servicio tiene su base en la ciudad de Rosario y desde allí brinda el servicio a cada comuna o municipalidad que los contrate.

Casilda aún no cuenta con este servicio por la negativa del Ejecutivo local por considerarlo costoso, más allá que la mayoría de las localidades de la región ya forman parte de las áreas protegidas por UTV como Pujato, Arequito, Chañar Ladeado, próximamente Chabás, entre otras.

En Radio QUIERO! 95.3 hablamos con Fernando Scabuzzo, piloto e integrante de la empresa, quien brindó precisiones sobre el servicio y la situación especial de Casilda.

"Nosotros no somos sólo un helicóptero que traslada víctimas, tenemos médicos y enfermeros que se comunican con quienes están a cargo de la emergencia, por lo que, cuando llegamos al lugar ya sabemos con qué nos vamos a encontrar y qué tenemos que hacer" comenzó el piloto.

Para aclarar la función que cumple la empresa, Scabuzzo expresó: "Nosotros no le robamos el trabajo a nadie. Nuestra función es tratar de hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Por ejemplo en la intervención que hicimos en Pujato, tardamos nueve minutos en llevar al paciente desde el lugar del accidente hasta el sanatorio Parque. Creemos que en ese tiempo podemos salvar una vida".

Sobre la situación en particular de nuestra ciudad y la negativa de las autoridades de firmar un convenio para ser área protegida, el piloto de UTV contó: "En Casilda, durante la gestión anterior, hicimos una capacitación y un simulacro en el predio frente al Hospital "San Carlos", y la intención estaba, pero luego cambió el Gobierno y con estas nuevas autoridades aún no llegamos a un acuerdo. Estamos en conversaciones, pero todavía no hemos firmado ningún convenio".

