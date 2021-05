Angelini presentó un recurso de amparo para reanudar las clases presenciales

El legislador indicó que este recurso es acompañado tanto por padres como por médicos pediatras, “que se mostraron muy preocupados en las últimas horas por esta medida de la Provincia”, por lo que, dijo, esperamos que “la Justicia dé lugar a nuestro pedido y sea un precedente para que, en el caso de que se vuelva a extender la no presencialidad de las clases, el Poder Judicial actúe rápidamente y no lo permita”.

El documento oficializado en sede judicial advierte que en la suspensión de las clases presenciales en Rosario y San Lorenzo existe “violación del Principio de Razonabilidad”, ya que la medida “no se encuentra justificada en datos empíricos, sino que obedece a la voluntad de quien detenta el Poder Ejecutivo”, y del “Principio de Supremacía Federal, vulnerando el Art. 31 de la Constitución Nacional”.

Además, sostiene que “la irracionabilidad del Decreto es tal que es la misma norma la que en sus considerandos refiere y pone en duda la aplicabilidad y conveniencia del DNU 287/21 del Poder Ejecutivo Nacional en relación al cese de la presencialidad en las escuelas”.

Consultado si el Gobierno de la Provincia debió “desobedecer” dicho DNU, Angelini explicó: “No se trata de desobedecer, sino simplemente de no adherir, como lo han hecho otras provincias, o como la propia Santa Fe no ha adherido a otros aspectos del Decreto Nacional. Pero parece que para el Poder Ejecutivo de Omar Perotti, la educación presencial no es prioridad”.

Por último, Angelini también se refirió a las declaraciones de la ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, quien consideró que llevar este tema a la Justicia “rompe las reglas de la democracia”, y manifestó: “Que se utilice un recurso que nos brinda la Constitución y ella opine semejante barbaridad es realmente preocupante”.

