Lisandro Ferrucci: "Sueño con volver y poder trabajar en Casilda"

Lisandro Ferrucci es hoy un destacado médico neurocirujano que trabaja en el Hospital Universitario Austral de Pilar, Buenos Aires. Desde allí charló con el equipo de "Subí que te llevo" el programa de la mañana de Radio QUIERO! 95.3 donde recordó que en su adolescencia tocaba el bajo en una banda, pero ya sabiendo que su vida se iba a inclinar por la medicina.

"Era chico, tendría unos 14 o 15 años y me preguntaron qué iba a seguir estudiando y dije Medicina. Siempre me llamó la atención lo misterioso, lo que no tuviera mucha difusión, poder investigar. Por eso me dediqué después, de forma natural, a la neurocirugía".

Sobre su actualidad, Lisandro contó que "vine a hacer reemplazos en la guardia del Hospital y un día me propusieron quedarme a trabajar con ellos. Así que ahí empezó esta aventura que ya lleva más de ocho años acá en Pilar".

En otro párrafo de la nota, el profesional expresó su amor por esta ciudad: "los que están todo el tiempo en Casilda quizás no se dan cuenta, pero cuando uno llega, hasta el aroma de las flores es distintivo. Lo vas sintiendo ni bien entrás a Casilda. Me encanta Casilda. Es mi lugar en el mundo. Sueño con volver a trabajar ahí".

Y destacó que en no mucho tiempo más, Casilda podría estar a la par de las grandes ciudades argentinas en materia de Salud. "Solo falta un poco más en materia de equipamiento, porque los profesionales que tiene la ciudad son increíbles. Yo estudié con Patricio Burke que es un médico impresionante, un profesional excelente, además de lo que es como persona. Pero también te puedo nombrar a médicos como Lisandro Marani, Ivana Ciminari, muchos otros. Ojalá pueda volver y trabajar en alta complejidad en Casilda".

Casildenses por el Mundo

