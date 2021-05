Lanzaro: "Lo de este gobierno roza la falta de respeto"

En diálogo con Lalo Monje y Pancho Bacalini en Radio QUIERO! 95.3, Lanzaro sentó posición: "No estamos de acuerdo que el deporte federado con todos los protocolos que hay no se lleve adelante. Nosotros decimos que el deporte tiene que estar habilitado y manejarlo con restricciones a nivel local".

"Fijense lo que pasa con los gimnasios. Están cerrados en casi toda la provincia y hay municipalidades que dicen que no acatan las restricciones y tienen todo abierto. Lo que proponemos nosotros es lo mismo pero al revés. Que desde el comienzo sea cada intendente el que diga qué se puede tener abierto y qué no en su localidad", agregó.

Sobre el trato con el Gobierno Provincial, Lanzaro fue tajante: "Cuando hablamos por teléfono o en alguna reunión nos dicen que es muy interesante nuestro planteo y que nos van a llamar, pero después no nos llaman".

Sobre la situación en cada región de la provincia, el dirigente expresó que cada uno tiene sus particularidades. "Muchas ligas están manifestando su inquietud y está claro que los contagios no se producen en el deporte. Esto nos da la razón a nosotros. No somos unos caídos del catre que no sabemos que estamos en medio de una pandemia. Somos dirigentes responsables que sabemos cómo hacer las cosas, con todos los cuidados que corresponden y ayudar a nivel social para la gente que necesita el deporte".

Y apuntó contra el Gobierno Provincial nuevamente por la falta de diálogo: "Cada vez que te querés reunir con alguien dependés de dos o tres personas, no te atienden, no interactúan con los deportes. Nosotros somos personas comunes que ponemos nuestro tiempo para trabajar por el deporte, y esta gente ni siquiera tiene un rato para reunirse con nosotros y escucharnos. Roza la falta de respeto".

Consultado sobre la diferencia que había con la gestión anterior, Lanzaro evitó entrar en comparaciones, "porque no tiene que ver con la política. Si digo que trabajamos muy bien antes me dicen que soy socialista, si digo que se trabaja bien ahora, me tildan de peronista. Y no pasa por ahí. Pasa por gente que trabaje de verdad. Y con el Gobierno anterior trabajamos verdaderamente muy bien".

A medida que la entrevista iba avanzando, la temperatura del Presidente de la Federación Santafesina de Fútbol iba subiendo: "A nosotros nos gustaría que la forma de trabajo con el gobierno sea una continuidad, más allá del nombre que tenga quien esté a cargo. Santa Fe es productora total de los mejores deportistas en todos los deportes, y tenemos que pedir por favor que nos atiendan? Es una vergüenza" sentenció.

