Yami Vrinat: "Vengo de una familia que siempre estuvo ligada a la música"

El Fogón de los Jueves: Yamila Vrinat (Nota Completa) Yami es una joven cantante casildense con una amplia trayectoria, durante la que pasó por varios estilos: el rock, el pop, el folklore. En la actualidad está tratando de retomar un proyecto que comparte con músicos rosarinos. En su visita al Fogón de los Jueves, Yami vino acompañada por otro magistral músico casildense, el guitarrista Juan Manuel Abbo, y juntos presentaron temas del cancionero popular argentino. Para cerrar, la joven cumplió con la regla del Fogón e interpretó la canción de Whitney Houston, "I Will Always Love You" que musicalizara la película "El Guardaespaldas". Disfrutalo y compartilo.