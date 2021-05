Alejo Borgiani: "Estamos felices. Ganamos donde todos quieren ganar"

Alejo Borgiani peleó hasta las últimas consecuencias por su primera victoria en la Clase 2 de Turismo Nacional, y su entrega tuvo sus frutos. Con decisión y perseverancia, el casildense ganó nada menos que en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, donde se llevó a cabo la cuarta fecha del campeonato.

A bordo de un VW Gol Trend, no pudo tomar la delantera en su primer intento, cuando peleaba por la posición de privilegio con el Fiat Argo de Pablo Ortega.

En diálogo con Lalo Monje y Pancho Bacalini en la mañana de Radio QUIERO! 95.3, Alejo contó que "el circuito es bravo, desgasta mucho el auto, por lo que habíamos planificado otro tipo de carrera, más tranquila, para guardar el auto y darle duro al final, pero la carrera se presentó de otra manera".

"Sobre el final, el auto del primero empezó a perder rendimiento y aproveché y pudimos ganar" cuenta contento.

"Estamos muy felices. Y quiero agradecer a todos. A todo el equipo del Keko Giacone, a los sponsors, a los amigos, a la gente de Riva, no quiero nombrar uno por uno porque me puedo olvidar de alguno y no sería justo".

"Fue todo perfecto, porque también en segundo lugar quedó Miguel Ciaurro, mi compañero de equipo. Fue redondo todo".

La próxima fecha de la Clase 2 de Turismo Nacional, quinta del campeonato, se llevará a cabo el 13 de junio en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia.

Escuchá la nota completa: