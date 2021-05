Día de la colitis ulcerosa

El 19 de Mayo se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal -EII- con el fin de concientizar y sensibilizar a la población sobre esta patología que involucra a la Enfermedad de Crohn, Colitis Ulcerosa y Colitis Indeterminada.

Claudio Catalano, de la Fundación FUNDECCU, contó en Radio QUIERO! 95.3 que "la colitis ulcerosa es una enfermedad intestinal inflamatoria que provoca inflamación y úlceras (llagas) en el tracto digestivo. La colitis ulcerosa afecta el revestimiento más profundo del intestino grueso (colon) y el recto. Por lo general, los síntomas aparecen con el paso del tiempo, no se presentan súbitamente".

Uno de los mayores problemas con los que se encuentran es que no hay una cura, sino que utilizan una medicación con el objetivo de mejorar la calidad de vida. Pero esta medicación es muy costosa y no está al alcance de todo el mundo.

Claudio indicó que presentaron un proyecto de ley al Congreso Nacional con el objetivo que el tratamiento pueda ser cubierto en un 100%.

"Hay mucha gente que está sufriendo porque no llega a un médico, a un medicamento o a un tratamiento".

"Es una enfermedad discriminatoria. Podemos llegar a ir al baño unas veinte veces al día. Y no conseguís trabajo porque se creen que te hacés el vivo para no trabajar. Otro problema es cuando estás en la calle y necesitás ir al baño y hay comercios que te dejan usarlo y piensan que te podés aguantar, y te aseguro que no podés" explicó Catalano.

"La Fundación está trabajando para que estas cuestiones se tengan en cuenta y podamos tener una mejor calidad de vida" cerró.

Todas aquellas personas que necesiten conocer más sobre esta enfermedad o quiera asesorarse podrá contactarse a través del sitio web www.fundeccu.org.ar

Escuchá la nota completa y conocé cómo es vivir con esta enfermedad: