Cayó el Pino Histórico de plaza San Martín: "Podría haber sido una tragedia"

Una muestra más de la desidia, del abandono y de la despreocupación de las autoridades de la ciudad.

El pino de Plaza San Martín se cayó en el mediodía de este miércoles en medio de las tareas de retiro, por haberlo declarado muerto. Lo curioso de la situación es que la declaración de muerte del árbol había sido dada en agosto de 2020, y que las tareas de extracción comenzaron el 11 de mayo de este año. Lo que desde el Municipio no lograron hacer en 15 días, la naturaleza lo hizo en un segundo.

Algunos vecinos que ocasionalmente transitaban por la plaza fueron testigos de la caída del gigante, con una fuerza impresionante y dañando en parte la base del Monumento al Gral. San Martín.

Afortunadamente, las restricciones para transitar, el clima reinante y la hora en que se produjo la caída hicieron que no hubiera demasiada gente en el lugar y especialmente que no hubiera chicos. De lo contrario estaríamos hablando de una verdadera tragedia.

La velocidad que no se tuvo para hacer el trabajo completo, si la tuvo la Secretaría de Obras y Servicios Públicos para cortar y retirar el tronco del corazón de la plaza.

La velocidad para esconder "el cuerpo del delito" hizo que se privara a los casildenses de contar con ese tronco histórico en la plaza, quizás intervenido por algún artista casildense, conservando, de alguna manera, un pedazo de la historia argentina y de la historia de la ciudad.

Pero, se podría haber evitado? La respuesta de distintos profesionales que consultamos es contundente: SI.

"Es increíble cómo el árbol se mantuvo en pie, durante dos semanas, con el corte de raíces que se le venía haciendo y sin anclajes. El corte de raíces hace que el árbol pierda la estabilidad y su peso pueda vencer la gravedad hacia cualquier lugar" nos indicó un profesional.

"Otro de los avisos que habría dado el histórico árbol fue el descortezamiento. Cuando la corteza se cae sola, eso significa que el pino ya no está en buen estado, que sus raíces no están funcionando bien y que la caída es inminente. No entiendo cómo no se dieron cuenta" explicó otro especialista.

Lo más llamativo de esto es el tiempo en que se tardó en intervenir para evitar este final. El pasado 17 de agosto, la Ing. Liliana de Álvarez, indicó a medios de prensa que "el árbol estaba prácticamente muerto. Para evitar males mayores vamos a comenzar con la extracción".

Pero esa extracción comenzó recién nueve meses más tarde. Más precisamente el 11 de mayo, día en el que la gestión Golosetti dio a conocer la noticia a través de los medios de prensa de la ciudad a través de un comunicado, donde también anunciaba el reemplazo del pino por otro retoño del que está en San Lorenzo.

Quince días más tarde, y en medio de una soledad absoluta y con una pequeña e imperceptible cinta de "peligro" solo en la base y sin demarcación de la zona, el árbol dijo basta y cayó a los pies del Gral. San Martín. Quince días en los que no se terminó con la extracción a sabiendas de los peligros que trae dejar un árbol de semejante porte a la deriva.

Nuevamente Dios puso sus ojos en Casilda y logró evitar una tragedia. Como dijo uno de los testigos de la caída en las redes sociales: "De haberse caído dos domingos atrás, hoy Casilda estaría de luto".

A pesar de la desidia, del abandono y de la despreocupación, esta gestión municipal cuenta con una buena dosis de suerte. Pero la suerte a veces se termina. Sería muy importante que el Intendente Golosetti tomara nota de estos avisos y ajustara lo que tenga que ajustar para que, en la próxima ocasión, no necesitemos de la suerte para salvarle la vida a los casildenses.