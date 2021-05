Raúl Manfredini: "Hemos recorrido un largo camino con la música"

En la sección "Qué será de la vida de..?" del programa "Subí que te llevo" que conduce Lalo Monje por Radio QUIERO! 95.3, sorprendieron a Raúl Manfredini, quien vía telefónica atendió y se prestó a la entrevista en la que contó que está "muy feliz en Villa María, junto a mi esposa Cecilia y mis dos hijos. Una familia muy ligada a la música, como no podía ser de otra manera".

A lo largo de la charla, Raúl fue recordando algunos hitos de su carrera como cuando ganó el certamen Pre Cosquín: "Había ido 10 años seguidos a Cosquín. Antes de irme pasaba por la radio para contarle a todo el mundo que iba. Pero después tenía que volver a decirles que no me había ido bien. Ese año, cansado de tener que volver a contar la mala noticia, decidí no contar nada y me fui a Cosquín con un grupo de amigos. Y ese año se me dio. Un hermoso recuerdo".

También surgió un proyecto que lideró junto a una selección de músicos locales como Willy Caviglia, "Gato" Gatti, Ike Lóticci y Hugo García. "Fue un momento hermoso. Dejamos grabado un show que hicimos en el Libertador y que actualmente suena muy bien. Tuve el honor y el placer de compartir con esos grandísimos músicos".

Y como no podía ser de otra manera, también recordó su proyecto de Pipirrulines, proyecto que dejó cinco discos grabados y un gran recuerdo en los niños de los 90 y 2000.

Sobre el final, Raúl no pudo evitar emocionarse al recordar tantos lugares de la ciudad que lo vio nacer, crecer y desarrollarse tanto como músico y como persona.

Escuchá la entrevista completa: