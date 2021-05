Griselda Lescano: "Muy emocionada con esta idea de Mauricio para homenajear a Jorge"

En diálogo con Lalo Monje, en "Subí que te llevo" por Radio QUIERO! 95.3, la actual presidente de la Vecinal "Nueva Roma" se refirió a la iniciativa de Mauricio Maroevich de nombrar como "Jorge Lescano" al nuevo escenario de la Plaza Colón, en el corazón del sector A del barrio más grande de la ciudad.

"Jorge fue Presidente de la institución durante 22 años. Dejó todo. Se hizo mucho durante esos años. En realidad desde que se fundó la Vecinal en 1970 se hicieron muchas cosas y nunca se paró de crecer. El tío estuvo mucho tiempo trabajando para brindarle mas y mejores servicios a los vecinos del barrio".

"Cuando Mauricio me hizo el comentario se me erizó la piel. Muchos recuerdos vinieron a mi mente", manifestó Griselda, y agregó "Jorge nos enseñó mucho, nos marcó el camino. Si estuviera físicamente entre nosotros diría que este homenaje sería mucho. Pero no es mucho. Es más que merecido".

La iniciativa de Mauricio Maroevich busca dar el nombre de Jorge Lescano al escenario de la Plaza Colon y tiene un petitorio que podés firmar virtualmente en este link: click aquí

