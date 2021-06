Los trabajadores de la EEMPA 1330 denuncian vaciamiento de la Educación en Santa Fe

Los docentes del Vuelvo a Estudiar Virtual que conforman el Colectivo de Trabajadores de la EEMPA 1.330 emitieron este comunicado detallando la situación que les toca vivir:

Defendamos la educación inclusiva, el Vuelvo a Estudiar Virtual no se toca.

Nos comunicamos con ustedes como colectivo de trabajadores de la EEMPA 1.330 para ponerles en conocimiento de la situación que está atravesando nuestra comunidad educativa.

Desde el año 2015, momento en que abrimos nuestras puertas, hemos desempeñado un rol importante en la educación para personas jóvenes y adultas de la provincia de Santa Fe. Esta escuela surgió en el marco de un plan de gobierno, llamado Vuelvo a Estudiar Virtual, con el objetivo de dar respuesta a las cientos de personas que, por distintos motivos, no pudieron culminar o empezar sus estudios secundarios y que, aún hoy, no tienen la posibilidad de asistir a una EEMPA tradicional de manera presencial.

Con nuestra modalidad de cursado semi-presencial (89% virtual y 11 % presencial) garantizamos el derecho a la educación pública, de calidad e inclusiva a estudiantes en las 352 localidades de la Provincia de Santa Fe, convirtiéndonos en la única EEMPA provincial (no sólo por les estudiantes sino también por el equipo docente).

Lamentablemente, desde la asunción del gobierno provincial de Omar Perotti hemos sido objeto de un plan sistemático de desmantelamiento de nuestra escuela:

- DESTITULARIZACIÓN DE TRABAJADORES. Fueron por nuestros puestos de trabajo, puestos titularizados por reparación histórica con acuerdo del gremio docente (AMSAFE), el personal de RRHH del Ministerio de Educación y el Gobierno Provincial, todo en el marco de la normativa vigente. Una medida nunca vista y totalmente

arbitraria que nos ha cambiado la carátula de docentes titulares a interinos, poniendo en peligro nuestros puestos de trabajo y con la incertidumbre de no saber qué va a ser de nosotres, ya que el Ministerio de Educación nunca tuvo intención alguna de sentarse a dialogar.

- IGNORAR A LA ESCUELA. Desde que asumió el gobierno actual y designaron a la Ministra Cantero para la cartera educativa y, meses después, a la Prof. Lucía Salinas como Directora de Educación para Jóvenes y Adultos, intentamos hacer contacto para que puedan conocer nuestra institución y no obtuvimos respuestas.

Entre los pedidos importantes que no encontraron respuestas está la enorme necesidad de contar con un escalafón interno. Actualmente, cuando un/a trabajador/a de la escuela se enferma o toma licencia por cualquier motivo, NO PODEMOS CONTAR CON NADIE QUE LO REEMPLACE, sino que son otres compañeres quienes tienen que suplir esa falta trabajando más de lo que les corresponde. Otras de las necesidades que no encontraron respuestas es la de contar, en nuestra sede administrativa de Rosario (edificio que además debemos compartir con una escuela primaria), con asistente escolar obligando a quienes trabajamos en la EEMPA a realizar un trabajo de limpieza y mantenimiento que no nos corresponde, y quitando la posibilidad de trabajo a los cientos de asistentes escolares que esperan con ansias ser llamados para trabajar.



- VACIAMIENTO INSTITUCIONAL. No sólo pasamos de tener garantizada la estabilidad laboral a no tenerla, sino que además estamos siendo testigos del vaciamiento a nuestra escuela. Mediante la resolución 356/21, el Ministerio de Educación ha decidido intervenir la EEMPA sin remover el equipo directivo, ya que esta intervención, que al gobierno le gusta llamar Proceso de Reorganización, no surge por falencias dentro de la escuela sino como una definición política de desmantelar una escuela innovadora e inclusiva que no responde a la concepción de educación meritocrática del actual gobierno provincial. Todo esto trajo como consecuencia:

● La prohibición de realizar nuevas inscripciones de estudiantes. Alegando que nuestra EEMPA, única en el país, con una propuesta innovadora, de calidad e inclusiva, debe primero adecuarse a la normativa que regula a los

EEMPAS tradicionales de la provincia y quitando la posibilidad a más de 500 estudiantes que se encuentran en lista de espera y otros cientos que día a día nos consultan, con mucha ilusión, si pueden inscribirse a la EEMPA 1.330.

● Persecución política hacia el colectivo de trabajadores y la escuela. Incluso antes de desempeñarse como reorganizador en esta EEMPA, el Prof. Carlos Cárdenas realizó publicaciones descalificantes sobre este colectivo de trabajadores, denotando de este modo, un posicionamiento y animosidad manifiesta,

● La apropiación de la documentación de cada trabajador/a/e de la EEMPA Nº 1.330. La Directora de EPJA Lucía Salinas, después de un año y medio sin responder los urgentes, necesarios y correspondientes pedidos de esta

comunidad educativa, visitó hace una semana nuestra escuela para llevarse, junto al Prof. Carlos Cárdenas TODA la documentación de los casi 400 trabajadoras y trabajadores. La gravedad del asunto radica en que no dejaron

constancia del contenido de cada uno de los legajos retirados. Días más tarde, nos encontramos con una notificación ultimante en la que se nos exige presentar, a la brevedad y de manera presencial, documentación que ya habíamos presentado.

Somos trabajadores de la educación formades en educación virtual. Producimos nuestros propios contenidos y materiales, siendo estos aprobados por el Consejo Federal de Educación, y estando disponibles para toda la comunidad. Llevamos adelante una propuesta pedagógica que se encuentra en permanente reflexión y adaptación de las prácticas, atendiendo las diferentes necesidades de las trayectorias educativas para lograr no sólo el ingreso, permanencia y egreso de jóvenes y adultos sino recorridos significativos para cada estudiante y su comunidad.

Hoy quienes trabajamos en la EEMPA Nº 1.330 alzamos la voz. Nuestra propuesta pedagógica no puede y nunca podrá enmarcarse en la normativa de las EEMPA tradicionales.

En primer lugar, porque somos la única escuela que se expande a lo largo y a lo ancho de la provincia, albergando a estudiantes de todas las localidades (algunas donde ni siquiera existe Colectivo de trabajadorxs de la EEMPA Nº 1.330 la modalidad para jóvenes y adultos) y contando también con docentes de diferentes puntos

de nuestra bota. En segundo lugar, nuestra modalidad de cursado, como dijimos, es semipresencial, justamente con la finalidad de permitir que quienes no puedan acceder a la presencialidad, puedan alcanzar sus estudios secundarios.

Por último, desempeñamos nuestras tareas en los tres turnos (mañana, tarde y noche) y no sólo en uno como las demás escuelas para jóvenes y adultos. Invitamos a quienes deseen interiorizarse y conocer nuestra propuesta a que se acerquen, abrazamos con orgullo esta escuela que muchas veces la nombramos como nuestra por el gran sentido de pertenencia que sentimos pero que es y está abierta a todes.

La educación argentina estuvo muchos años relegada, el contexto que atravesamos por el COVID nos demostró las grandes falencias del sistema educativo, nos hizo ver que aquellos que pensábamos para el futuro es necesario hacerlo hoy, y desde la EEMPA 1330 les decimos: es posible. Más de 600 egresades en plena pandemia, aún con las desigualdades que existen y la falta de acceso a internet, lo demuestran.

Estamos hablando de un modelo único en la educación argentina que tiene un potencial enorme para ser replicado, esta propuesta pedagógica innovadora es el presente de miles de familias santafesinas y puede ser el futuro de las familias argentinas.

Para ponerlo en palabras claras, mientras en la EEMPA 1.330 desarrollamos y llevamos adelante un modelo educativo y una propuesta pedagógica innovadora, inclusiva y afectiva - aprobada por el Consejo Federal de Educación, premiada por organismos internacionales, que ya dió su título secundario a más de 1600 estudiantes de las 352 localidades de Santa Fe y garantiza cada día el derecho a la educación a más de 3400- el gobierno provincial pretende “encajarnos” en una normativa que no regula la educación a distancia y data de la década del 80.

Es por eso que exigimos: No retroceder y dar lugar a la innovación creando normativas que contemplen y fomenten las nuevas formas de educar, y no utilizar a las personas mas vulnerables y les trabajadores como variable de ajuste de un plan de gobierno.

A pesar de que lamentablemente el Gobierno de Omar Perotti pretende desmantelar esta escuela, seguimos de pie y necesitamos el apoyo de cada une. Estudiantes, egresades, familiares, amigues, docentes santafesines, comunidad toda. Sindicatos y Partidos Políticos. Concejales, diputades, senadores, intendentes y jefes comunales santafesines, en cada una de sus localidades hay y/o hubo estudiantes de esta EEMPA.

A quienes creen en la educación pública como un derecho fundamental que el Estado debe garantizar, a quienes abrazan y trabajan día a día por la inclusión, a aquelles que celebran y apuestan por la innovación, les pedimos que nos apoyen, que nos ayuden a visibilizar y frenar esta situación nefasta en la que el Gobierno Provincial nos somete a casi 400 trabajadores y más de 3400 estudiantes.

#YoDefiendoLa1330 #EducaciónEnPeligro #InclusiónEnPeligro