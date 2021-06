Las Academias de Danza son CULTURA

La profesora de danzas, Danisa Giacone realizó este descargo a través de las redes sociales pidiéndole a las autoridades que tengan a las academias de danza en cuenta como actores culturales y no como una rama del deporte.

En diálogo con Radio QUIERO! 95.3 se explayó más sobre el tema: "Afortunadamente pudimos volver a trabajar pero no nos alcanza. Estuvimos muchos días cerrados. Y el motivo principal del posteo que realicé es que queremos ser consideradas como parte de la Cultura. Porque somos cultura" expresó.

Y agregó: "Cada comunicación que llega, cuando llega porque no siempre nos tienen en cuenta, viene de parte de Deportes y no de Cultura, y nosotros formamos parte de la cultura. Hasta cuando se comunican las restricciones nos tratan como Gimnasios y afines".

Consultada sobre si en este último año y medio fueron convocadas por parte de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Casilda para encarar alguna actividad en conjunto o para ver si necesitaban algo como actores culturales, la docente fue tajante: "No. Nunca nos llamaron, y es más, tampoco podemos acceder a ningún tipo de subsidio porque para habilitar nuestro salón de danzas, nuestra academia de danzas, necesitamos la firma de un profesor de educación física que nada tiene que ver con nuestra actividad. Pero para poder habilitar, uno de los requisitos es ese. Como nosotros no lo tenemos desde la Municipalidad no nos habilitan. Al no estar habilitados no podemos gestionar ningún tipo de subsidio o de ayuda como si están logrando los gimnasios, y nosotros estuvimos cerrados la misma cantidad de días que las otras actividades".

Y agregó: "Cuando necesitan de nosotras, cada vez que nos piden, nosotras estamos. Sea para un festival, para un desfile, para cualquier acto en la plaza, nosotras las academias de danza siempre estamos presentes. Pero cuando nosotros necesitamos no nos escuchan".

MUCHAS NUECES POCO RUIDO

Se levantó una voz que nadie había escuchado: la de las academias de danzas. Pero son muchos más los actores culturales de la ciudad que manifiestan molestias y descontento con la actual gestión de la Secretaría de Cultura que ha sumado a sus filas una importante cantidad de funcionarios políticos que parecen no darle mucho resultado porque no hay actividades de ningún tipo para acompañarlos ni para difundirlos.

En un año y medio de gestión no ha habido recitales en streaming, no hubo ayuda para músicos, sonidistas, iluminadores, actores, bailarines, pintores, escultores, fotógrafos, y ningún sector del arte. Solo se necesitan ideas, ingenio, y trabajo. No hubo ideas para sostener la cultura. NO hubo ingenio para sobreponerse a la crisis ayudando a los agentes culturales de la ciudad y ofrecerles cultura a los casildenses. Y por lo que se ve tampoco hubo mucho trabajo, a pesar que la Secretaría estaría superpoblada.

La ausencia de cultura genera una deuda irrecuperable para los pueblos. Ojalá el daño que se le está ocasionando al pueblo no sea permanente. Restan dos años y medio de gestión: es un buen momento para ponerse en marcha y dejar de hablar de proyectos a futuro y comenzar a concretar, a trabajar. Aquí y ahora.

Escuchá la nota completa: