Padres Organizados piden por la presencialidad

Desde el inicio de la pandemia y la decisión de los distintos estados, tanto nacional como provincial, de suspender las clases presenciales, los padres se organizaron en la provincia y formaron la agrupación Padres Organizados de Santa Fe, que fue prendiendo en distintas localidades como la nuestra.

Luego de varios pedidos, de reclamos realizados en las redes sociales y al no encontrar respuesta al pedido de vuelta a clases presenciales, a pesar de la autorización a la mayoría de las actividades restantes como gastronómicos, gimnasios y clubes, los padres decidieron confeccionar una nota y presentarla al Intendente Municipal adjuntando una gran cantidad de adhesiones.

En la mañana de este miércoles, un grupo que representaba al resto, le hizo llegar a las autoridades la nota que expresa textualmente:

Padres Organizados de la Provincia de Santa Fe, representados en esta oportunidad por los que suscriben, nos dirigimos respetuosamente a Ud. a los efectos de formalizar petitorio en virtud del último DNU y solicitarle UN MAYOR COMPROMISO MUNICIPAL en la gestión educativa de la población, teniendo en cuenta que ha transcurrido un 2020 con numerosas consecuencias dañinas para nuestros hijos por la incomprensión de la clase política sobre su futuro y necesidades.

Expresamente le pedimos:

1) ESTADISTICAS. Solicitamos transparencia en los números de contagios específicamente de la comunidad educativa. Datos como cantidad de burbujas aisladas, casos de docentes positivos, casos de alumnos positivos (pacientes pediátricos), franja etaria de los mismos, placas informativas para la población. Estos datos, son los que cambian, en muchos departamentos, la posibilidad de presencialidad plena y actual en las Escuelas.

2) CONTROLES de las actividades no institucionalizadas. Tal como sabemos y vivimos a diario desde el inicio de las clases, las escuelas, han llevado a cabo un trabajo excepcional para el cumplimiento de los protocolos dispuestos por las autoridades sanitarias, inculcando conceptos y hábitos básicos que los mismos niños trasladan a nuestros hogares. Notamos que no es así en el resto de las actividades. Le solicitamos estrictos controles en el cumplimiento de protocolos

3) INTERVENCION ANTE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, para formalizar el pedido de regreso a la presencialidad, de manera urgente, ya que resultan inequitativas las medidas provinciales generalizadas, dado que contamos con realidades muy diferentes, destacando que en localidades como la nuestra el grupo social es el mismo que el grupo escolar y no hay transporte público ni incremento de la circulación en lo que respecta

Por último, le manifestamos que nos preocupan los desvinculados (instamos a ocuparse de ellos) y la suspensión de las clases AUN EN CONTRA DE LAS RECOMENDACIONES DE LA SAP (SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRIA), UNICEF, las estadísticas Ministeriales y la opinión de numerosos especialistas, son las resultantes de la incapacidad política para forjar el futuro de una Nación, sumado a un mal manejo de la pandemia. No podemos seguir siendo cómplices de esta situación, deteriorando la salud de las familias y los docentes y acrecentando la brecha de las desigualdades. Nuestros hijos son los dirigentes del futuro. Le pedimos que se distinga del resto y en esta lucha sea un padre más.

Es importante para nosotros concertar una reunión con la mayor celeridad posible, invitando también a participar de la misma, si Ud. lo considera oportuno, a la Secretaria de Cultura y Educación, Prof. Antonia Pierucci.

En Radio QUIERO! 95.3 dialogaron con Eduardo Schiavón, uno de los integrantes de Padres Organizados de Casilda, quien contó que la nota le fue entregada al secretario de Gobierno, Andrés Docnich, quien se comprometió a hacérsela llegar tanto al Intendente como también al senador Eduardo Rosconi, para que gestionen el pedido ante el gobernador Omar Perotti.

"El Ministro de Educación de la Nación antes de ayer dijo que durante el 2020 se desvincularon más de un millón de alumnos en toda en toda Argentina y si eso no hace no le hace ruido al Ministro de Educación y a los ministros de Educación de las provincias es porque tienen un problema bastante grave. Si no me equivoco en la provincia de Santa Fe se desvincularon más de 100 mil chicos. Y si esos chicos no están en la escuela, dónde están?"

"Es un slogan de muchos partidos políticos ese de "Los chicos son el futuro" pero bueno pongámonos a trabajar porque ya pasó un año y medio y el futuro se nos está viniendo a pique" sentenció.

Escuchá la nota completa: