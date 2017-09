¿Cuáles son los trámites de ANSES que pueden hacerse a través de www.anses.gob.ar?

En www.anses.gob.ar, sección MI ANSES TRÁMITES, una persona puede realizar distintas gestiones sin necesidad de concurrir a las delegaciones del organismo, ya que las constancias emitidas a través del sitio web son válidas y no requieren sello ni firma. Cabe recordar que existen trámites y consultas que pueden efectuarse simplemente ingresando los datos personales que la aplicación le solicite en cada caso y otros requieren el ingreso con la Clave de la Seguridad Social. Para generar esta clave, se debe ingresar en www.anses.gob.ar, sección MI ANSES TRÁMITES y elegir Crear Clave de la Seguridad Social. La habilitación se realiza de forma sencilla y rápida también por web, mediante un sistema de preguntas de identificación personal. Trámites con y sin clave •Opciones que requieren clave -Obtención préstamo ARGENTA para titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH): permite ahorrar tiempo en la solicitud ya que no es necesario acercarse a una oficina de la ANSES, la gestión completa puede hacerse online. -Certificado Escolar: para consultar si una institución educativa acreditó los datos del alumno para el cobro de la Ayuda Escolar Anual y PROGRESAR. -Consulta de Historia Laboral: para corroborar los aportes realizados por los empleadores que se registran en la ANSES. -Trámite de Subsidio de Contención Familiar: para solicitar el reintegro de $6000 por gastos de sepelio de un jubilado o pensionado se debe ingresara www.anses.gob.ar/seccion/subsidio-de-contencion-familiar-web-182, opción Iniciar Trámite. -Sobre una liquidación previsional: para consultas sobre de beneficios y datos del agente pagador. -Mis turnos: para corroborar la información sobre algún turno solicitado para asistir a una oficina. -Consulta del Padrón Histórico de Autónomos: proporciona los datos concernientes a la situación de revista de los trabajadores inscriptos como autónomos en la AFIP. -Cambio de boca de pago (jubilados y pensionados, AUH, PROGRESAR, AAFF). -Pensión Derivada Automática por fallecimiento de un jubilado, a solicitar dentro de los cuatro meses desde la fecha de deceso del titular. -Consulta de descuentos por préstamos ARGENTA y de Terceras Entidades solicitados por jubilados o pensionados y reflejados en su haber mensual. -Adhesión al Programa Hogar. -Inicio de gestión para adherirse al programa Reparación Histórica. -Consulta para saber si se encuentra registrado en el programa MI HUELLA. -Actualización de datos de domicilio y contacto. •Opciones que no requieren clave -Fecha y lugar de cobro de todas las prestaciones. -Consulta de expediente: para conocer el estado de un trámite iniciado en la ANSES. -Constancia de empadronamiento (CODEM) para la Obra Social. -Carga de certificado para Ayuda Escolar y PROGRESAR:http://servicioswww.anses.gob.ar/CerEscWEBSitio/Paginas/AgreeCargaWeb.aspx. -Obtención de la constancia de CUIL. -Consulta de Certificación Negativa: comprobante que acredita que no se registran aportes como trabajador en relación de dependencia, autónomo y/o monotributista, entre otros. No requiere clave -Consulta fecha de liquidación y lugar de cobro de Asignaciones Familiares. MI ANSES MÓVIL La ANSES cuenta con su aplicación MI ANSES MÓVIL, a través de la cual se puede obtener información y realizar consultas sobre asignaciones, jubilaciones, pensiones y programas. Además, los interesados pueden conocer cuándo y dónde cobran su prestación, solicitar un turno, buscar las oficinas de atención u obtener la constancia de CUIL a través del teléfono celular