Joven denunció que fue manoseada por un hombre en la calle.

En la mañana de este lunes una joven de 25 años de edad circulaba por la ciudad y al llegar a la intersección de las calles Sargento Cabral y Fray Luis Beltrán fue abordada por un hombre der aproximadamente 35 años.

Según su relato el sujeto al cual no conocía la manoseó en plena calle. La situación se hizo pública a través de las redes sociales gracias a una estado que ella misma publicó “Esta madrugada aproximadamente 6:15 de la mañana en calle sargento Cabral y F.L Beltrán un masculino de contextura delgada morocho, barba candado, vestido con un buzo polar azul oscuro con capucha y un pantalón de trabajo color arena SE ÁNIMO a manosearme, él iba en bicicleta Mountain Bike nueva negra con letras rojas, mi primer reacción fue intentar tumbarlo pero se me zafó y se escapó, me encuentro bien, no me lastimo, solo hago este descargo porque así como yo muchas mujeres se dirigen a trabajar en ese horario para que tengan cuidado.”

La victima destacó el accionar del personal policial “Me comuniqué con el 911 y enseguida llegaron, todos me atendieron muy bien cuando hice la denuncia, estoy muy agradecida.”