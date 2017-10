Espacio Santafesino: sigue a bierto el segundo llamado de la convocatoria Apoyos

El Ministerio de Innovación y Cultura, a través d el programa Espacio Santafesino, mantiene abierto hasta el jueves 12 de oct ubre inclusive, el segundo llamado de la convocatoria para la asignaci&oacu te;n de Apoyos a la formación, movilidad, sustentabilidad y eventos en el campo cultural, destinada a artistas, artesanos, emprendedores, produ ctores y gestores culturales de toda la provincia, cuyas propuestas cultura les estén comprendidas entre enero y julio de 2018. Los interesados pueden inscribirse de manera online ingresando en el sitio web www.espaciosantafesino.gob.ar/apoyos. Esta convocatoria tiene el fin de dinamizar la producció n cultural, potenciar el desarrollo de carreras artísticas, contribu ir al fortalecimiento y la sustentabilidad de las industrias de base cultur al y creativa, y seguir acompañando a los artistas, artesanos, empre ndedores, productores y gestores culturales de toda la provincia en el proc eso de su formación y profesionalización, como así tam bién la difusión, circulación y distribución de los bienes y las obras producidas en el territorio. Los Apoyos para formación artística cultural est& aacute;n destinados a personas que aspiren a participar de una instancia de capacitación en distintos lenguajes artísticos y/o culturale s. Se financiará el pago de honorarios de docentes, talleristas, tut ores o expertos, como así también gastos de alojamiento y/o a limentación (viáticos) del proponente, pasajes aéreos o terrestres nacionales o internacionales, exclusivamente vinculados a los fines de la formación artística cultural. Se otorgarán apoyos de hasta 20 mil pesos para propuestas individuales y hasta 50 mil p esos para propuestas grupales. En tanto, los apoyos en Sustentabilidad financian la producci&o acute;n en distintos soportes de piezas que contribuyan a la difusió n, circulación y/o comercialización de productos y/o servicio s que propicien el desarrollo y la sustentabilidad de una empresa o emprend imiento cultural. Aplican a la realización de catálogos; la p roducción de materiales promocionales o de difusión de artist as y/o empresas y emprendimientos culturales; la edición en soporte físico de obras audiovisuales o musicales para su distribució n y/o comercialización; el desarrollo y producción de embalaj e de bienes culturales para su distribución y/o venta; la creaci&oac ute;n de identidad corporativa e imagen; la traducción a idioma extr anjero de los contenidos de soportes comunicacionales y/o de difusió n de un producto, empresa o emprendimiento cultural; el desarrollo de plata formas de comercio electrónico; entre otros. Se otorgarán apo yos de hasta 30 mil pesos. A través de los apoyos en Movilidad se brindará f inanciamiento para la compra de pasajes aéreos o terrestres, naciona les o internacionales, como así también gastos de alojamiento y/o alimentación (viáticos) para la asistencia a festivales, congresos, seminarios, mercados, ferias, clínicas de obra, rondas d e negocios, muestras, exposiciones y otros. Se otorgarán apoyos de h asta 20 mil pesos para propuestas individuales y hasta 50 mil pesos para pr opuestas grupales. Finalmente, los apoyos a Eventos y/o Actividades Culturales fin ancian la realización de festivales, muestras, exposiciones, ferias, seminarios, capacitaciones, mercados, clínicas y/o encuentros de de sarrolladores (game jams) en el territorio provincial. Las postulaciones pa ra esta categoría deberán aplicar a solo una de las tres subc ategorías que se describen a continuación: << Eventos y/o actividades de impacto local, que por su e scala de producción, público directo al que están diri gidos, alcance a públicos indirectos, relevancia cultural, contribuc ión a la creación y/o accesibilidad a bienes culturales deban ser considerados de impacto local. Se otorgarán apoyos de hasta 15 mil pesos. << Eventos y/o actividades de impacto regional que por su escala de producción, público directo al que están di rigidos, alcance a públicos indirectos, relevancia cultural, contrib ución a la creación y/o accesibilidad a bienes culturales deb an ser considerados de impacto regional. Se otorgarán apoyos de hast a 30.000 mil pesos. << Eventos anualizados, para aquellos que un grupo cultur al organice con una periodicidad mínima anual. La presentació n deberá dar cuenta de las características del evento (tipo d e programación, renovación de la oferta entre las distintas e diciones, público directo e indirecto al que está dirigido, c antidad de espectadores en las dos últimas ediciones que se hayan re alizado, relevancia cultural, contribución a la creación y/o accesibilidad a bienes culturales, etc.). Se otorgarán apoyos de has ta 30 mil pesos.