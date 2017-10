Se presentó oficialmente Expo Casilda 2017 

La muestra comercial e industrial por excelencia de la ciudad fue

presentada oficialmente por las autoridades municipales y las del club

organizador. Se espera una gran concurrencia de público y la mayoría de

los stands ya se encuentran ocupados.



“La variante que tendrá este año es que solo utilizaremos una mano del

bulevar 25 de Mayo, la que va hacia Ruta 33, por lo que nos extenderemos

algunas cuadras más que el año pasado” anunció Mauricio Vittone,

presidente de Alumni, club organizador.



“Hay una gran cantidad de espectáculos y el broche de oro lo tendremos

gracias a una gestión que el intendente Sarasola realizó ante el

Gobierno Provincial que nos permite que podamos celebrar los 50 años del

rock nacional nada más y nada menos que con uno de los que dio inicio a

esa historia: Litto Nebbia, el padre del rock nacional”.



Por su parte, el intendente Sarasola manifestó que “la intención del

Municipio es que la Expo crezca todos los años. El año pasado la

recuperamos después de un año que no se hizo. Queremos que sea una Expo

no sólo de la ciudad sino de la región. El cambio de predio del año

pasado fue muy positivo. Vamos a seguir trabajando para que siga

creciendo y mostrando el potencial productivo que tiene la ciudad y la

región”.



Expo Casilda 2017 comenzará el viernes 13 de octubre y continuará hasta

el lunes 16 inclusive. Se espera la visita de autoridades provinciales y

regionales.



La grilla de espectáculos:

En la jornada del sábado 14, comenzando a las 20 horas, se presentará el

gimnasio Free BOdy, la banda casildense La Loca; una banda oriunda de

Cañada de Gómez, tributo a Soda Stereo; y el cierre con Joystick, la

banda que días antes estará teloneando a U2.



El domingo, a partir de las 19 horas, se presentarán: Papel Nono, JM

Folklore, Diego Vera, La Estación, ALMMA (ex cantante de Amapola), y el

cierre estará a cargo de Marcos Dichiara, El León Casildense, marcando

su regreso a los escenarios.



En la jornada de cierre, el lunes 16, también a partir de las 19 horas,

estarán sobre el escenario de Expo Casilda los gimnasios La Torre, y

Estar Bien; el grupo Latidos con su tributo a Los Nocheros; Viti Parma

con su banda Maquiavelos, y el cierre con Litto Nebbia.