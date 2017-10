El Concejo volvió a sesionar este jueves

1. Acta de la Sesión anterior. Sin consideraciones.-

CORRESPONDENCIA DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO

2. Proyecto de Declaración N° 002/17, mediante el cual se declara de Interés Municipal las

actividades que, en el marco del Programa de Responsabilidad Social Empresaria “Nuestro

Lugar”, desarrollará el Grupo Telecom en la ciudad de Casilda, el próximo 18 de Octubre de

2017. Pasa a estudio de Comisión.-

3. Proyecto de Declaración N° 003/17, mediante el cual se declara de Interés Municipal la

muestra itinerante “Tu consumo vale… tus derechos también”, que se desarrollará en la

Municipalidad de Casilda, por iniciativa del Centro de Estudios Sociales y Acción

Comunitaria, y de la Oficina Municipal de Atención al Consumidor. Tratado sobre tablas,

resulta Declarado de Interés Municipal.-

DE PARTICULARES E INSTITUCIONES

4. Del Subsecretario General del Poder Ejecutivo Nacional, Valentín Díaz Gilligan, en relación

a la Declaración Nº 1011/17, emanada por este Cuerpo, a través de la cual se solicita al

Gobierno de la Nación que proceda a dar cumplimiento al fallo judicial declarado por la

Corte Suprema de Justicia, el pasado 24 de Noviembre de 2015, sobre la detracción del

quince por ciento (15%) que corresponde a las provincias de nuestro país en concepto de

coparticipación. Al respecto, se informa que copia de la misma ha sido remitida a la

Subsecretaría de Coordinación del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Se

toma conocimiento.-

5. De vecinos adjudicatarios de viviendas sociales, solicitando se tome conocimiento y se

acompañe la gestión ante la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, debido a un

incremento desmedido en la cuota del mencionado programa, siendo que aún restan

aproximadamente veinte (20) años del plan de pagos. Pasa a estudio de Comisión.-

6. De una particular, eximida del abono en concepto de Sistema de Estacionamiento Medido y

Pago, mediante Ordenanza Nº 2565/15, solicitando ampliación del límite para estacionar,

habilitándola a hacerlo en la manzana correspondiente a su vivienda, debido a que el sector

en que reside posee un gran tráfico comercial, lo cual dificulta considerablemente la

posibilidad de dejar su vehículo en la cuadra adyacente a su hogar durante gran parte del

día. Pasa a estudio de Comisión.-

7. De un particular solicitando se disponga una reunión a fin de exponer inquietudes y

problemas generados por los cerramientos exteriores utilizados en los distintos bares y

confiterías de la ciudad, poniendo en peligro la integridad física de las personas que

transitan por las inmediaciones de los mismos. Pasa a estudio de Comisión.-

PROYECTOS DEL CONCEJO EN COMISIÓN

8. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por el Concejo en Comisión, mediante el

cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, enviar un listado de las distintas

distribuidoras existentes en la ciudad de Casilda. Tratado sobre tablas, resulta aprobado

por unanimidad.-

PROYECTOS DE LAS BANCADAS

9. Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por el Concejal del Frente Progresista

Cívico y Social, Hugo Racca, mediante el cual se sugiere al Departamento Ejecutivo

Municipal, establecer contacto con los dirigentes de la Fundación Sancor de la localidad de

Sunchales, con el objetivo de adquirir saberes, compartir experiencias y solicitarles material

gráfico en relación a la seguridad vial. Tratado sobre tablas, resulta aprobado por

unanimidad.-

10.Proyecto de Ordenanza, presentado por la Concejal del Frente Justicialista, Antonia

Pierucci, mediante el cual se designan los nombres a distintas calles ubicadas en Barrio

Yapeyú. Pasa a estudio de Comisión.-

11.Proyecto de Declaración, presentado por la Concejal del Frente Justicialista, Antonia

Pierucci, mediante el cual se solicita a las sucursales, pertenecientes a los distintos bancos,

instaladas en la ciudad, arbitrar los medios necesarios a fin de que los Cajeros Automáticos

se encuentren provistos de fondos suficientes durante los fines de semana. Pasa a estudio

de Comisión.-

12.Proyecto de Minuta de Comunicación, presentado por la Concejal del Frente Justicialista,

Antonia Pierucci, mediante el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, la

urgente finalización de las obras de refacciones en la Sala de Sesiones del Concejo

Municipal. Tratado sobre tablas, resulta aprobada por unanimidad.-

DICTÁMENES DE COMISIÓN

13.Dictamen N° 3652/17, de la Comisión de Hacienda, aconsejando dar voto favorable a un

Proyecto de Ordenanza, mediante el cual se aprueba el Modelo de Convenio de Préstamo

Marco, respecto del Proyecto denominado “Ejecución Obras de Reforma Planta Reguladora

de Gas, Subdistribuidora Servicios Casildenses S.A.P.E.M”. Aprobado por unanimidad

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

14.En uso de la palabra, el Concejal Pedro Sanita, mociona “in voce” la sanción de una Minuta

de Comunicación, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal que, en forma urgente,

se reemplace el basurero ubicado en la intersección de las arterias Bv. Tomat y Güemes,

por jardines con flores. Tratado sobre tablas, resulta aprobada por unanimidad.-

En otro orden, el Concejal mociona “in voce” la sanción de una Minuta de Comunicación,

mediante la cual solicita al DEM que se coloquen carteles nomencladores e indicadores de

sentido de circulación, en la intersección de calles Maipú y Dante Alighieri. Esta última

arteria deja de ser de doble sentido en dicho sector, pasando a ser de mano única, y

vecinos que por allí circulan no toman conocimiento que lo hacen a contramano, con los

peligros que ello acarrea. Tratado sobre tablas, resulta aprobada por unanimidad.-

15.En uso de palabra, el Concejal Andrés Golosetti, mociona el envío de una Nota al gerente

del consorcio de SAPEM, solicitando informe el listado de nuevas conexiones de gas que se

realizarán al concluir las obras anunciadas recientemente. Asimismo, requiere que se lo

convoque a participar de una reunión a fin de conocer cuál es el criterio utilizado para

confeccionar el mencionado listado, con el objetivo de evaluar las prioridades en las

conexiones.-

Por otro lado, el Concejal mociona el envío de una Nota al DEM, a fin de que se informen

los motivos por los cuales faltan los juegos para personas con capacidades diferentes en la

Plaza Casado de los Juegos. Asimismo, se recuerda que la Ordenanza Nº 2145/12

establece un mínimo de treinta por ciento (30%), en la cantidad de estos equipos, del total

en cada plaza de la ciudad.-

Siguiendo en uso de la palabra, el Edil solicita que al finalizar la Sesión se realice un minuto

de silencio en memoria de la Sra. Olga Diale de Maximino, quien fuera pionera en promover

la donación voluntaria de órganos, dedicando su vida al trabajo en las organizaciones

ocupadas en esta temática en la ciudad.-

Para finalizar, Golosetti mociona el envío de dos Nota de salutaciones y felicitaciones:

- Por un lado al Sr. Milton Vesco, quien practica la disciplina ciclismo y recientemente

salió campeón panamericano en la categoría Máster A, en equipo, junto a dos

ciclistas de la localidad de San Nicolás, en el evento realizado desde el 23 de

Septiembre al 1 de Octubre, en la Provincia de San Juan.-

- Por otro lado, al Sr. Raúl Lanas, promotor cultural, quien, el día 13 de Octubre, va a

estar presente en la legislatura porteña, en el homenaje que se le realizará al artista

Raúl Lavié, por su trayectoria, haciendo uso de la palabra y entregando el premio

“Magaldi de Platino”.-

16.En uso de la palabra, la Concejal Antonia Pierucci, mociona el envío de una Nota al

Departamento Ejecutivo Municipal, solicitando se informe el estado actual de la

convocatoria a inscripción para cubrir los cargos del Jardín Infantil recientemente

inaugurado.

Por otro lado, la Edil comenta que desde hace un tiempo atrás a la fecha, se dejaron de

confeccionar las actas correspondientes a las reuniones que el Cuerpo mantiene en

diferentes ocasiones, manifestando la importancia de retomar tal tarea, con el fin de contar

con la información concreta que surge de cada encuentro mantenido. Por este motivo,

solicita a todo el Órgano, comprometerse con la cuestión.-

Para finalizar, Pierucci mociona el envío de una Nota al DEM, solicitando que se intime a los

propietarios de terrenos que se encuentran en estado de abandono, en Barrio UOM

correspondiente a Yapeyú, a fin de que realicen el mantenimiento correspondiente a los

mismos. Además, se requiere que se aborde la problemática en cuanto a las inundaciones

que se sufren en el sector los días de lluvias.-

17.En uso de la palabra, el Concejal Pablo Zanetti, recuerdo que mañana, Viernes 13 de

Octubre, a las 10:30 hs., se realizará una reunión con el Secretario de Planeamiento

Urbano, Vivienda y Producción, en las dependencias de este Concejo, para tratar

cuestiones atinente al planeamiento urbano.-

En otro orden, el Concejal mociona “in voce” la sanción de una Declaración dirigida a la

OCCOVI y a la concesionaria de peaje de la Ruta Nacional Nº 33, a fin de solicitar que se

realicen tareas de mantenimiento y refacciones en banquinas sobre el mencionado

corredor, en el tramo que atraviesa nuestra zona. Asimismo, se requiere que se corten los

pastizales ubicados a ambos lados en dicho sector. Tratado sobre tablas, resulta

aprobada por unanimidad.-

18.En uso de la palabra, el Concejal Mauricio Plancich, manifiesta la preocupación de toda la

comunidad de Casilda, que reclama la finalización de las obras en la Residencia “Avelino

Lóttici”, para que los abuelos puedan regresar a sus instalaciones. Asimismo, destaca las

gestiones realizadas por el Sr. Intendente, quien se comunicó con la encargada de los

geriátricos a nivel nacional, estableciendo que en un plazo de quince (15) días se disponga

de una reunión para explicar el estado de la Licitación destinada a la realización de las

obras en dicho geriátrico.-

Por otro lado, el Concejal mociona el envío de una Nota al Pami a fin de solicitar que se

disponga la contratación de personal de seguridad para evitar nuevos saqueos en la

Residencia “Avelino Lóttici”.-

Para finalizar, Plancich comenta que el Sr. Sergio “Checho” Dal Lago, manifestó la intención

de realizar la obra “La canción sin fin: 50 años de Rock Nacional”, que fuera presentada

días pasados en el Teatro Dante de nuestra ciudad, en el Salón Dorado de la Municipalidad

de Casilda. Por tal motivo, mociona el envío de una Nota DEM, solicitando se reserve el

salón para el día Viernes 1 de Diciembre, del corriente.-

Finalizada la Sesión, se realizó un minuto de silencio en memoria de la Sra. Olga Diale de

Maximino.-