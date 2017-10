Contigiani: “Necesitamos legisladores que transpiren la camiseta de Santa Fe"

“Se viene un 2018 con una agenda parlamentaria gruesa -advirtió Contigiani-, con reformas laborales, previsionales, tributarias, modificaciones en el Fondo del Conurbano Bonaerense, el reclamo de los 50 mil millones de pesos de fondos de coparticipación. Nosotros vamos a seguir convocando a todos a defender a Santa Fe porque el centralismo porteño viene avanzando de manera rotunda en detrimento de las provincias. Es hora de que en este punto estemos unidos, pensemos como pensemos”, instó el candidato del Frente Progresista.



“Como venimos diciendo: no da lo mismo una Argentina federal, del trabajo, que una Argentina unitaria y con flexibilización laboral. No da lo mismo una Argentina de la bicicleta financiera, de las importaciones, que defender una Argentina de la industria y de las empresas que vuelven a levantar persianas”, sostuvo Contigiani.



“No da lo mismo ir al Congreso a defender a Santa Fe, tu plata y tus derechos -continuó- que ir a recibir órdenes de la Casa Rosada. No da lo mismo ir a pedir que paguen la deuda a Santa Fe, que no reclamarla, como proponen Rossi o Cantard”, continuó.



“No da lo mismo una Argentina que blanquea capitales o revolea bolsos de dinero que una Argentina honesta y transparente. Y este es nuestro mayor orgullo: en Santa Fe podemos hablar 0% de corrupción; en Santa Fe invertimos cada peso en obras. Somos la Santa Fe de los trabajadores, de los estudiantes y de la justicia social. Esa es la provincia que quiero defender en el Congreso de la Nación”, concluyó.



Respecto al caso Maldonado

Por último, el ministro se mostró consternado por el cuerpo sin vida hallado en el río Chubut. “Estamos verdaderamente sensibilizados por esta situación de incertidumbre. Queremos ser muy respetuosos de la familia y de la justicia”, señaló consultado en declaraciones periodísticas.