Nueva campaña de donación voluntaria de sangre y registro de médula ósea.

Para ser donante de médula se requiere estar sano, tener entre 18 y 55 años y pesar más de 50 kilos. Además, la persona no debe tener enfermedades transmisibles por sangre, no haber sido sometido en el último año a cirugías, tatuajes o piercings, no haber tenido fiebre, diarreas, ni vómitos, en los últimos 10 días, y no consumir drogas.

Solo una pequeña extracción basta para tramitar el registro pero en el mismo momento se invita al interesado a donar sangre.3

La agrupación local Vida en Vida anunció una nueva campaña de donación voluntaria de sangre y registro de medula ósea. La misma se realizará conjuntamente con el CUDAIO, este viernes en el Salón del Centro Económico del departamento Caseros, ubicado en Buenos Aires 2474. Los cupos están completos pero los interesados pueden acercarse e inscribirse para la próxima campaña.