Racca: “Quiero que la causa de Agustina se reabra.”

Luego de las graves acusaciones por parte de su ex pareja Agustina Rodríguez, el concejal Hugo Racca citó a los medios de comunicación y realizó su descargo. En conferencia de prensa dejó en claro que desea que la causa se reabra, que tiene en su poder nuevas pruebas y testigos y que pretende demostrar la inocencia de su amigo, la suya y defender al sistema judicial dado a que también se lo acusó de entregar coimas.

Luego de las mediáticas declaraciones de Agustina Rodríguez, ex pareja del actual concejal Hugo Racca, en diferentes medios de comunicación e incluso ante la justicia, el edil rompió el silencio y citó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa.

“Mi mayor interés es que la causa se reabra, en primer lugar porque tengo la obligación de defender a un amigo que es totalmente inocente, además porque se me acusa de cómplice y porque quiero defender al sistema judicial, porque no es posible que se diga libremente que soborné a la justicia. Tengo nuevas pruebas y también testigos, en su momento preferí no presentarlos pero ahora es otra la situación.”

“Me desvinculo totalmente de las acusaciones, sé que hay gente que esta usando este tema políticamente y que hay medios que lo tomaron con la misma intención y también sé que algunas hermanas intentan perjudicarme” comentó.

“No voy a hablar de Agustina, no quiero perjudicarla y estoy seguro de que alguien la está empujando a decir las cosas que dice, ella no es culpable, está muy vulnerable” explicó el edil, y agregó que se encuentra a disposición de la justicia, que entregó varias pruebas que refuerzan su historia y que realizó una denuncia sobre “una persona que tendría intención de sacar provecho de la situación.”