Casilda ya tiene 350 donantes de médula ósea.

Para ser donante de medula se requiere estar sano, tener entre 18 y 55 años y pesar más de 50 kilos. Además, la persona no debe tener enfermedades transmisibles por sangre, no haber sido sometido en el último año a cirugías, tatuajes o piercings , no haber tenido fiebre, diarreas, ni vómitos, en los últimos 10 días, y no consumir drogas.

Solo una pequeña extracción basta para tramitar el registro pero en el mismo momento se invita al interesado a donar sangre.

En la mañana del viernes 20 la agrupación local Vida en Vida, conjuntamente con el CUDAIO realizaron la séptima campaña de donación voluntaria de sangre y registro de médula ósea en el Centro Económico la cual fue todo un éxito. Hasta el momento ya se han registrado 350 posibles donantes de médula ósea en nuestra ciudad.