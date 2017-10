Gabriela Arias Uriburu brindará una charla en Casilda 

Por iniciativa del Estudio de Danzas Isadora y la prof. Nora Haridi, en conjunto con la Municipalidad de Casilda, el próximo jueves 2 de noviembre, Gabriela Arias Uriburu brindará una charla testimonial en Teatro Dante. La entrada constará de un alimento no perecedero que será destinado a ACADIN.







Como parte de los festejos del Día de la Madre, la Escuela de Danzas

Isadora y la profesora Nora Haridi, eligieron a Gabriela Arias Uriburu

para que brinde una charla testimonial en Casilda, a beneficio de

ACADIN.



“Elegimos a Gabriela porque es un ejemplo de lucha, y por cómo logró

transmutar una historia que podría haberla sumido en el odio, y a través

del amor pudo defender a sus hijos, entender al padre de sus hijos, para

hoy lograr tener contacto con sus hijos” contó Silvia Ferrara, una de

las titulares de Isadora.



La Prof. de Yoga, Nora Haridi, expresó que “en charlas con Silvia y

Adriana surgió esta posibilidad de contar con Gabriela en Casilda y nos

pusimos en contacto con el secretario de Educación y Cultura de la

Municipalidad, José Luis Rodriguez, quien junto al intendente Sarasola

se mostraron rápidamente interesados en sumarse al proyecto y apoyarlo”.



La charla es abierta a todo público y se solicitará la colaboración con

un alimento no perecedero (azúcar, aceite, leche), que serán donados a

ACADIN.



Gabriela llevará ella misma esos alimentos el día después de la charla y

compartirá un desayuno con los chicos y las mamás que asisten a la

institución.



Gabriela Arias Uriburu se casó en Guatemala, en el año 1991, con Imad

Shaban, a pesar de ser ella católica y el musulmán. Tuvieron tres hijos:

Karim (12-5-92), Zahira (25-12-93) y Sharif (5-4-96). Pero la llegada de

los hijos no fue suficiente para sobrellevar el matrimonio

multicultural, por lo que en 1997, Gabriela plantea su decisión de

divorciarse ante la Justicia Civil guatemalteca, quien además le otorga

la tenencia de los tres hijos. Sin embargo, el 10 de diciembre de 1997,

Imad Shaban, ilegalmente saca a Karim, Zahira y Sharif de Guatemala, y

se radica con ellos en Jordania, su tierra natal, donde residen hasta la

actualidad.



Frente a esta tragedia, dos posibilidades se abrieron en la vida de

Gabriela: sucumbir ante lo impuesto, dejándose morir, enloqueciendo e

intentar un contrasecuestro con riesgo de vida para sus hijos, o

transformar la agresión en salud y un futuro para sus hijos y para ella.

Este último fue el camino que eligió. Llevó el caso a los Foros

Internacionales, logrando importantes avances en materia de legislación

y tratados, más allá de su propia conflictiva personal. Se convirtió en

un referente mundial en la lucha por los Derechos del Niño. Creó la

Fundación Foundchild para atender casos similares, pero trabajando en

pos de los niños, pues ellos son los afectados en estas tragedias.



En la actualidad y luego de muchos años de tragedia, horror y terror,

Gabriela ha llegado a un final exitoso y de acercamiento con sus hijos,

donde su familia transita un nuevo camino sin contra secuestros ni

pérdidas parentales, cultivando salud física y emocional, creando

caminos de superación e instando hacer posible la vida.



La travesía de Gabriela la llevó a tener una forma de expresión

particular, trabajó sin cesar sus recursos y herramientas, forjando su

ser en valores integrados, con una cosmovisión amplia y un compromiso

singular.



Los casildenses tenemos la posibilidad de ver y escuchar a Gabriela el

próximo jueves 2 de noviembre, a las 20:30 horas, en Teatro Dante.