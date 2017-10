Tiene una discapacidad y busca ayuda.

Ariel Santillán es un vecino de la ciudad de Casilda de 53 años de edad que reside en la residencia habitacional del Hospital San Carlos y que convive con una discapacidad ocasionada por una parálisis cerebral cuadriplejia espástica que tiene desde su nacimiento.

A pesar de su padecimiento es escritor y una persona muy activa, dado a que pone a la venta sus producciones en la vía publica y participa de muchas actividades sociales y de forma independiente. Pero esto, que le ocasiona tanto placer, se torna cada vez más complicado dado a que en la ciudad no existe ningún servicio de trasporte público con las condiciones necesarias para garantizarles el acceso a usuarios con movilidad reducida.

El Licenciado en Comunicación Social, Diego Gironelli se interesó en su problemática y realizó una investigación periodística en la cual pudo constatar que no existe ningún tipo de ordenanza que regule esta situación. En su programa “Juguemos a la Radio” emitido por Radio Sport 98.1 hizo pública la problemática a través de una nota con el afectado.

“El servicio de Casilda es bueno, no tengo ninguna queja que hacer, pero necesitamos que haya taxis en condiciones para personas con discapacidad, que nos puedan cargar y bajar. No pido que sea una gran cantidad porque no es necesario, pero no tenemos como trasladarnos. Voy a iniciar esta lucha.” Explicó.