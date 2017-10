Santa Fe: 456 familias de todo el país se inscribieron para adoptar a una niña de 13 años.

El gobierno provincial, a través de la Subsecretaría de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, finalizó la primera convocatoria pública para adoptar una niña de 13 años, luego de que se agotara la búsqueda dentro del Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos (Ruaga) de la provincia y la Red Federal de Registros, con un total 456 familias inscriptas de todo el país. El subsecretario de Asuntos Registrales, Matías Figueroa Escauriza, manifestó que “estamos gratamente sorprendidos porque no teníamos la certeza de cómo iba a salir esta primera experiencia de convocatoria pública y, al ver que se generó tanto interés no solamente en la provincia de Santa Fe sino en todo el país, nos permite ver que hay muchas personas que tienen interés de adoptar adolescentes o jóvenes de más de 10 años. Lo que faltaba era que el Estado ponga en escena que existen muchos niños y niñas esperando encontrar una familia”, subrayó. Asimismo, el funcionario provincial señaló que “el hecho de que se hayan inscripto 456 familias de 22 provincias distintas reafirma la decisión del gobernador de la provincia (Miguel Lifschitz) de hacer las convocatorias públicas, porque realmente fue él quien estableció que lo hagamos así para que ningún niño, niña o adolescente de nuestra provincia se quede sin la posibilidad de tener un hogar”, enfatizó. En ese marco, el funcionario señaló que “la convocatoria pública se realizó tras haber agotado todas las instancias legales para que todos los niños, niñas y adolescentes en estado de adoptabilidad puedan tener una nueva oportunidad”, y aseguró que continuará poniendo “todo el esfuerzo para que no se tenga que llegar a este punto y pueda concretarse una vinculación en las etapas anteriores”. La convocatoria se abrió el miércoles 18 de octubre y se extendió hasta este viernes 27 del mismo mes, inclusive. En ese lapso, los interesados se inscribieron a través de un formulario único disponible en www.santafe.gob.ar/convocaruaga. Las tres provincias con más inscriptos fueron Santa Fe (145), Buenos Aires (99) y Córdoba con (69). El rango de edad de los inscriptos varía entre los 25 y los 75 años. Cabe destacar, que en las primeras tres horas hubo más de 100 inscriptos y al cierre de la convocatoria se desprende que se anotaron 107 personas solteras (94 mujeres y 13 hombres), además de 10 matrimonios igualitarios (6 de hombres y 4 de mujeres). Asimismo, se inscribieron cuatro matrimonios extranjeros (uno italiano, uno boliviano y dos paraguayos), además de una mujer australiana soltera. “Ahora comenzaron a evaluarse las primeras 10 familias que se inscribieron en Santa Fe y las primeras 10 anotadas en el resto del país -cada uno en sus respectivas provincias- para que la jueza pueda tener una buena cantidad de posibilidades si considera que es mejor que no viva cerca de su familia biológica”, indicó Figueroa Escauriza. “Lo importante es que, más allá de esta búsqueda, las familias que se dieron cuenta de que pueden ampliar su disponibilidad a niños y niñas más grandes se anoten formalmente en los Ruagas de cada provincia. Este caso no es una excepción, hay muchos niños y adolescentes que están en la misma situación esperando una familia en todo el país”, sostuvo el funcionario, y añadió que “en un plazo cercano a los 10 días hábiles vamos a estar remitiendo los primeros legajos al juzgado”.