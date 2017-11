Histórica noche para el Coro “Voces Argentinas”

El Coro “Voces Argentinas”, que dirige el Prof. Luis Baetti, se presentó

este sábado en Teatro Dante, en una noche que quedará en la historia por

varias razones. Una de ellas es que la capacidad del teatro se colmó, se

colocaron sillas en los pasillos, y mucha gente se quedó con las ganas

de ingresar y disfrutar de la presentación que los casildenses

realizaron junto a la Orquesta “Encuentro”.



El Coro interpretó distintas obras del rock nacional, del cancionero

folklórico, y otras de autores de reconocimiento mundial como Joan

Manuel Serrat.

La calidad sonora del Teatro quedó evidenciada con la escasa utilización

técnica de la sala. Sólo se colocaron tres micrófonos aéreos para

amplificar las voces, mientras que la orquesta no tuvo amplificación

alguna.



Entre los puntos más altos del show se encontraron “Seguir viviendo sin

tu amor” de Luis Alberto Spinetta, “Juana Azurduy” de Félix Luna y Ariel

Ramírez, y “Eiti Leda” de Charly García, temas que arrancaron la ovación

del público presente y obligaron a un bis con “Canto Versos” del

rosarino Jorge Fandermole.



El final no siempre es el final, y en este caso, si bien el show había

terminado, la emoción no. El intendente municipal, Juan José Sarasola,

subió al escenario, acompañado por el secretario de Educación y Cultura,

José Luis Rodriguez; y la subsecretaria Legal y Técnica, Patricia

Ferraretto, y entregaron dos decretos a Luis Baetti, uno en el que se da

el marco jurídico para que el Coro “Voces Argentinas” sea municipal, y

el otro en el que se nombra a Luis Baetti como director del mismo.



“Cuando comenzó esta gestión municipal vimos que no existía nada que

ligara al Coro con el Municipio, y que tampoco su director tenía una

relación contractual con la Municipalidad, a pesar que la agrupación

está pronta a cumplir 40 años de su funfación, por lo que decidimos

avanzar en ese sentido, en lo que creemos es un acto de justicia, y que

mejor marco para darlo a conocer que éste” manifestó Sarasola.



Baetti agradeció el reconocimiento que lo tomó por sorpresa como a las

casi 500 personas que colmaron el teatro. “Tomo las palabras del

Intendente y coincido que es un acto de justicia. Lo agradezco y sobre

todo, lo celebro” finalizó emocionado.



Según indican ambos decretos, a partir de este sábado el Coro es

Municipal y su director tendrá una relación laboral con el municipio con

un sueldo similar al de los docentes del Complejo Educativo Cultural

Municipal “Benito Quinquela Martín”.



El Coro Municipal “Voces Argentinas” cuenta actualmente con 35 voces, y

ensaya todos los días miércoles, a las 20:30 horas, en el Museo y

Archivo Histórico Municipal “Don Santos Tosticarelli”.

La inscripción para formar parte del mismo está abierta permanentemente,

por lo que los interesados pueden acercarse los días de ensayo.