Víctima de robo: “La operadora del 911 me contuvo en todo momento.”

En la mañana de este martes, alrededor de las 9:00 Hs un masculino encapuchado ingresó a un almacén ubicado en calle San Luis al 1400 haciéndose pasar por un proveedor y sin que la propietaria se diera cuenta retiró del lugar un dinero que estaba listo para ser entregado a los diferentes viajantes en esa mañana.

“Entró con una capucha pero a esa hora llovía bastante y creí que era por eso, nunca me imaginé otra cosa. Sin que me diera cuenta me sacó el dinero que tenía, entre treinta y cuarenta mil pesos, no estoy segura porque iba pagando a medida que llegaban. Cuando volví ya no estaba” Explico la damnificada en dialogo con Casilda Ya.

La víctima, de forma inmediata se dio aviso al 911 “En un primer momento me costó comunicarme porque tengo un problema en mi línea pero después lo pude hacer enseguida, la chica que me atendió fue muy amable y me contuvo en todo momento me dio tranquilidad y la policía llegó y se puso a trabajar.” Aclaró, además de mostrar su descontento por algunas versiones que aseguraban que atención del 911 y el accionar policial no fueron buenos.