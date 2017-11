Nuevo proyecto de la Compañía Teatro Dante 

Reflexionando sobre cuáles son las posibles formas de acrecentar la

cultura teatral en la ciudad, la Compañía Teatro Dante evaluó, después

de haber llevado adelante el proyecto “Brecht” y “Trescientos Millones”,

que todo tipo de público debe tener la oportunidad de disfrutar de las

obras teatrales nacidas en nuestro teatro.



Por eso ofrecerán, una vez realizada la función estreno, una función del

material vigente un día de semana cada siete o quince días, a precios

populares.



De esta forma, no solamente se verán beneficiados el público y el

edificio teatral a mantener constantemente una obra autóctona vigente,

sino que también se ayudará a los propios artistas de la ciudad a crecer

en su trabajo y fortalecer el material con el que se aspira representar

a Casilda en otras ciudades de la provincia y el país.



Para poner en marcha este proyecto, pondrán en escena la obra “300

Millones”, de Roberto Arlt, el próximo martes 14 de noviembre, a las 21

horas, en Teatro Dante.



El elenco que la Compañía Teatro Dante pone sobre el escenario está

integrado por Erica Barrera, Sebastián Maese, Juan Pablo Schwegler,

Ezequiel Bertozzi, Luciana Agostini, Jesica Capella, Germán Lo Giudice,

Florencia Crissi, Javier Bullorini, y cuenta con la asistencia de

dirección de Cluaida Dichiara, y la dirección de Bruna Pradolini.



“300 millones” es una obra teatral cabecera del teatro independiente y

de la literatura argentina. Su autor, Roberto Arlt, escribe la pieza en

el año 1931 para poder ser estrenada en la inauguración del “Teatro del

Pueblo” en el año 1932. La misma trata sobre diferentes problemáticas

sociales de la vida argentina en los corrientes años, haciendo hincapié

en los más marginados.



De esta forma se habla de cómo una trabajadora doméstica llamada Sofía

escapa de su realidad soñando que, gracias a la intervención de un

personaje imaginario apodado Rocambole como referencia al personaje de

Pierre Alexis Ponson du Terrail, recibe una herencia de trescientos

millones.



Sobre la base de eso, ella moldea toda una vida en su realidad

imaginaria, en la que viaja por el mundo, se enamora y tiene una hija.

En la obra, se hace una división entre el mundo astral, que representa a

los sueños de la sirvienta, y el mundo real. Así es como La alienación

como resultado de la crisis social es un tema recurrente tanto en la

narrativa como en el teatro de Roberto Arlt. Al enfrentarse con una

sociedad hostil, el individuo se siente marginado, entonces, se evade y

busca, a través de su imaginación, lo que no encuentra en la vida real.

Éste es el caso de Sofía, quien, a pesar de fabricarse un sueño a su

medida, descubre que no puede escapar de la realidad que la rodea.