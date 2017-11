El Ministerio de Salud brindó recomendaciones para evitar las enfermedades transmitidas por los mosquitos Aedes

El Ministerio de Salud de la provincia, ante la llegada de la temporada estival, informó sobre la situación actual de las enfermedades transmitidas por mosquitos Aedes, incluyendo dengue, zika y chikungunya, y brindó recomendaciones para evitar estas enfermedades. Respecto al dengue, indicó que en el primer semestre de 2017 se detectó un brote en la ciudad de Rosario, a partir de un caso importado de Formosa. Se tomaron las medidas de bloqueo y desde ese momento no se han confirmado nuevos casos en el territorio provincial. Asimismo, detalla que no se ha detectado circulación de zika ni de chikungunya en la provincia.



Durante todo el año, se trabaja en forma estratégica en diferentes ciudades de la provincia: se realizaron capacitaciones al personal de salud, municipios y comunas en los diferentes aspectos de las enfermedades transmitidas por mosquitos (prevención, control, presentación clínica y diagnóstico oportuno) y se sensibilizó a la comunidad para la toma de conciencia en la generación de espacios saludables a nivel de las familias, la escuela, los ámbitos laborales, el barrio, etc. Actualmente, se llevan a cabo tareas de vigilancia vectorial (mosquitos) a partir del relevamiento entomológico por metodología Lira. Se buscan los criaderos del Aedes y se calculan los índices de infestación, procurando evaluar el riesgo y direccionar las acciones de prevención y control en cada área estudiada. MEDIDAS PARA EVITAR LA PROLIFERACIÓN DE MOSQUITOS

El Ministerio de Salud recuerda a la población, la necesidad y la responsabilidad que significa tomar medidas para evitar la proliferación de mosquitos transmisores del dengue, destinadas a proteger y cuidar a las familias, los barrios y las ciudades. Para ello, se solicita:

>> No acumular basura >> Tirar latas, botella, neumáticos y todo recipiente inservible >> Tapar tanques y depósitos, herméticamente >> Colocar boca abajo baldes, palanganas y todo recipiente útil >> Cambiar el agua de bebederos de animales y floreros cada 3 días >> Eliminar el agua de porta-macetas y platos >> Mantener patios y jardines ordenados y desmalezados



RECOMENDACIONES PARA VIAJEROS A ZONAS DE RIESGO

Es imprescindible tomar todas las medidas necesarias para evitar las picaduras de los mosquitos:



>> Usar ropa adecuada: mangas largas, pantalones largos, de preferencia de color claro, medias y calzado cerrado >> Utilizar sobre la piel descubierta repelentes que contengan DEET entre 15 y 30%. Repetir la colocación del repelente cada 4 o 6 horas. No aplicar repelente sobre los ojos y la boca. El DEET es seguro durante el embarazo y en niños mayores de 2 meses >> En el interior de las viviendas, usar insecticidas derivados del pyretrum: serpentines, espirales, tabletas termo evaporables, aerosoles >> En caso de observar un insecto sobre el cuerpo, no aplastarlo sino soplar enérgicamente para ahuyentarlo



PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EMBARAZADAS

Tanto las embarazadas como las mujeres que están planificando quedar embarazadas deben tener en cuenta: >> Es muy importante concurrir a todos los controles prenatales y lo más tempranamente posible desde el inicio del embarazo. Es ideal que la primera consulta se realice antes de la semana 13 >> Evitar el viaje a áreas infectadas. Si aún no está embarazada y viaja a un área con circulación de zika, debe esperar por lo menos ocho semanas (2 meses), luego del viaje, para quedar embarazada >> Utilizar preservativos durante todo el embarazo, especialmente si la pareja sexual vive o viaja a zonas con circulación de zika. El preservativo previene ésta y otras infecciones de transmisión sexual >> Evitar la picadura de mosquitos. Las recomendaciones para embarazadas y mujeres en edad reproductiva deben seguirse también por todas las personas >> Cubrir la piel expuesta con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Evitar las picaduras durante el sueño con el uso de mosquiteros, espirales o pastillas para insectos >> Usar repelentes recomendados por las autoridades de salud. Aplicar repelente sobre la piel expuesta y la ropa cada 6 horas (concentración Deet 25 % Repelem). Estos repelentes son seguros y eficaces, incluso en mujeres embarazadas y que amamantan >> Eliminar periódicamente los criaderos de mosquitos en el domicilio: al menos una vez por semana vaciar, dar vuelta, cubrir o tirar cualquier elemento que acumule agua como neumáticos, macetas, juguetes, piscinas, bebederos de mascotas, platos de macetas y contenedores de basura. Verificar dentro y fuera de casa ya que los mosquitos ponen sus huevos en recipientes artificiales que retienen agua, aún en pequeña cantidad



A TENER EN CUENTA

Por último, el Ministerio de Salud recomienda: >> Respetar las recomendaciones y medidas de prevención >> Consultar precozmente frente a aparición de síntomas >> No automedicarse >> Referir el antecedente de viaje y/o inundación/anegamiento.