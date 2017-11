Concurso navideño.

Con motivo de las festividades navideñas que comenzarán en el mes de

diciembre del presente año y durarán hasta el 7 de enero de 2018, se

busca embellecer la ciudad, incentivar la participación y la

colaboración de los vecinos con la decoración de sus fachadas o

entradas, dando un ambiente más navideño a la ciudad y transmitiendo un

espíritu más festivo a los vecinos y visitantes.



El presente concurso se hace extensivo a los comercios, promoviendo la

participación de todo tipo de establecimientos comerciales o de

servicios, abarcando todos los barrios de la localidad, de conformidad

a las siguientes



Todos aquellos que quieran participar deberán adornar el frente de su

vivienda y/o comercio, tomarle fotografías, y compartirlas en las redes

sociales, Facebook, Twitter, o Instagram, con la etiqueta (hashtag)

#CasildaNavideña.



Se premiará al primer y segundo puesto de cada categoría con dinero en

efectivo, $ 3.000 para el primero, y $ 2.000 para el segundo.



Estas son las BASES Y CONDICIONES:



PRIMERA - ÁMBITO DE PARTICIPACIÓN: Participan abiertamente todos los

frentes, jardines y balcones de casas particulares y comercios de todos

los barrios ubicados en jurisdicción de la ciudad de Casilda.



SEGUNDO - OBJETO DE PARTICIPACIÓN: El comercio o la vivienda

participante deberá exhibir una decoración de forma alegórica al

ambiente propio de las Fiestas Navideñas, valorando además los

siguientes aspectos:

Calidad artística, composición e iluminación de las instalaciones,

estructura estable y duradera), originalidad e innovación, iluminación,

utilización de elementos no tradicionales, materiales reciclados,

impacto visual, y en los locales gastronómicos la presentación y

decoración navideña de platos, copas, coctails, etc.



Se admitirá la decoración en las veredas, siempre y cuando no se

utilicen materiales peligrosos, o que impliquen deterioro para el

arbolado público, postes de luz, o que afecten la transitabilidad.



El jurado recorrerá toda la ciudad en busca de las mejores decoraciones

navideñas, podrá tomar vistas fotográficas de las distintas

decoraciones, ya sea para un análisis más exhaustivo, dirimir eventuales

discrepancias, así como para confeccionar afiches de difusión.



TERCERA - CASILDA NAVIDEÑA: Las decoraciones estarán preparadas desde

las 19:00 horas del 8 de diciembre de 2017, momento a partir del cual

podrá realizarse la visita del jurado, y no podrán desmontarse antes del

7 de enero 2018, al objeto de que puedan contemplarse durante las

fiestas navideñas.



CUARTO - PUBLICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES: Las

viviendas y establecimientos que deseen participar en el concurso,

deberán subir fotografías a las redes sociales con el hashtag (etiqueta)

#CasildaNavideña.

QUINTO - PREMIOS: se establecen dos modalidades: 1-Viviendas,

2-Establecimientos Comerciales y de Servicios a los que se le otorgará

una placa distintiva como ganadores a la mejor y segunda mejor

decoración navideña dentro de su modalidad, estableciéndose a su vez un

premio en dinero de $3000.- para el primero y $ 2000.- para el segundo

premio en cada una de las categorías. Se podrán otorgar una o varias

menciones especiales.



SEXTO - JURADO: El jurado estará compuesto por un representante del

Departamento Ejecutivo Municipal, un representante del Concejo Municipal

y un representante del Colegio de Arquitectos.



SEPTIMO - FALLO DEL JURADO: Transcurrido el plazo de visitas por parte

de los miembros del jurado se procederá a la valoración y al fallo por

parte del mismo, publicándose en la página web del municipio:

www.casilda.gov.ar



OCTAVO - INCUMPLIMIENTO DE LAS BASES DE PARTICIPACIÓN: La inscripción en

el concurso supone la aceptación de las bases que lo rigen. El no

cumplimiento de alguna de las anteriores Bases por parte de los

establecimientos participantes conllevará automáticamente la exclusión

de la misma.



ADHESIÓN AMPLIA: Se invita a todos los vecinos a subir a las redes

sociales fotos de sus decoraciones y de todas las que al recorrer las

calles de la ciudad, les despierte ganas de compartir, mediante el

hashtag #CasildaNavideña para que todos las podamos ver y admirar por

ese medio.



#CASILDANAVIDEÑA

CONTAGIEMONOS DEL ESPIRÍTU NAVIDEÑO

PONGAMOS A NUESTRA CIUDAD MÁS LINDA QUE NUNCA