Dos menores agredieron a compañera y una jueza tomó medidas.

El hecho puntual que desencadenó la situación fue una agresión física que sufrió la menor en una plaza de la ciudad. Al tomar conocimiento, la mamá de la agredida radicó la denuncia, de esta manera intervino la Justicia y la Dra. Cristina Pecoraro, Jueza de Menores, tomó una serie de medidas inéditas.

Se trata de dos hermanas de 13 y 14 años que amenazaban constantemente a una compañera de curso, además de agredirla y en varias oportunidades ocasionarle lesiones. Las tres menores asisten a la Escuela Aristóbulo del Valle de Casilda y las agresoras deberán remediar su inconducta colaborando, fuera del horario escolar con la biblioteca de la institución educativa y leer "El diario de Ana Frank" para luego exponer su interpretación. Además el mismo Estado deberá mejorar la calidad de vida de ambas familias.

Por otro lado el material de lectura lo deberá proveer el Ministerio de Educación provincial, mientras que el de Desarrollo Social deberá garantizar la contención necesaria.

La medida no tiene precedentes en el fuero penal juvenil y quedó firme al no ser apelada. “No solo ordeno que el Estado tome cartas en el asunto, sino que separo a las menores para que esto no vuelva a suceder y apunto a trabajar en el contexto de la situación, no solo el de la agredida sino que el de las agresoras también, enviando así un claro mensaje a los jóvenes en general.” Explico Pecoraro en dialogo con Casilda Ya.