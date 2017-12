La provincia convoca a familias solidarias para albergar a niños y adolescentes de Santa Fe y la región

El Ministerio de Desarrollo Social convoca a personas solas, matrimonios o parejas de Santa Fe para albergar de forma transitoria a niños, niñas y adolescentes que atraviesan una situación de vulneración que pone en riesgo el ejercicio pleno de sus derechos. Al respecto, la subsecretaria de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio de Desarrollo Social, Andrea Travaini, destacó que “lo que se prioriza es el derecho de niños, niñas o adolescentes a recibir cuidados y contención en el marco de una familia. Entendemos que todo niño, niña y adolescente tiene derecho a vivir en familia. Es el ámbito privilegiado para su crecimiento y desarrollo integral”. FAMILIAS SOLIDARIAS

Es un programa del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe cuyo objetivo es brindar cuidados transitorios a niñas, niños y adolescentes como alternativa a la institucionalización, conforme a los principios y disposiciones que establece la Ley Provincial Nº 12.967. Las Familias Solidarias son un espacio de contención y acompañamiento para los niños, niñas y adolescentes favoreciendo el desarrollo integral de los mismos en un vínculo de cariño y respeto. La finalidad es brindar un ambiente familiar estable en el que puedan recibir cuidados, atención y educación necesaria que faciliten sus desarrollos integrales sin perder sus identidades de origen hasta que se resuelvan sus situaciones singulares. Se trata de una alternativa al acogimiento residencial cuando la propia familia de la niña, el niño o adolescente, incluida su familia extensa, no puede o no es conveniente que se haga cargo de los mismos. REQUISITOS

Pueden constituirse como Familia Solidaria personas solas, matrimonios o parejas, mayores de 25 años con residencia en la provincia de Santa Fe de al menos dos años, interesados en brindar protección y acogimiento de manera transitoria a niñas, niños y adolescentes. Deben tener medios de vida estables; gozar de un estado de salud físico y psíquico que no dificulte el cuidado del niño acogido; flexibilidad y adaptabilidad a situaciones nuevas, respeto por la historia personal del niño o niña acogido; un entorno relacional amplio que favorezca la integración del niño acogido; aceptación de la relación con la familia de origen y una actitud positiva para la formación y el seguimiento. Las personas interesadas pueden postularse ingresando a la página web www.santafe.gov.ar/familiassolidarias y completar el formulario de inscripción. Luego el equipo del Programa Familias Solidarias se contactará para coordinar y llevar adelante una entrevista. También pueden comunicarse de lunes a viernes de 7 a 13 horas al teléfono (0342) 4572468 o a través del correo electrónico [email protected].