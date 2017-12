Un casildense consiguió la medalla de oro sudamericana de kick boxing.

El Casildense Facundo Donato lo volvió a hacer y en este caso estuvo representando a la Argentina en el 10º Campeonato Sudamericano WAKO 2017, logrando la principal medalla en la categoría Low-Kick de hasta 63,5 kilogramos.

A través de las redes sociales manifestó su alegría diciendo “Quiero agradecer profundamente a todas las personas que me alientan y felicitan pelea a pelea!! También a los que hicieron posible este sueño que fueron mis #SponsorsOfficiales , al senador Eduardo Rosconi, a la diputada Claudia Giacone y su secretaria Betina Miori, al concejal Pablo Zanetti y a la secretaria de deportes de la ciudad de Casilda, Sta Fe. A todos mis Alumnos, compañeros de entrenamiento, colegas, toda la gente que me ayudo a hacer y comprar pollos, pizzas, locro, remeras , shorts, etc.

Y el agradecimiento más importante a MI FAMILIA QUE LOS AMO CON TODO MI CORAZÓN !!!”