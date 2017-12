Prohíben la venta de una marca de leche en polvo.

El Ministerio de Salud provincial, a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), prohibió la comercialización y solicitó no adquirir ni consumir en todo el ámbito nacional el producto leche semidescremada en polvo marca "Fortaleza", según Orden Nº053/2017.



La medida contempla todas las presentaciones en que se encuentre, ya que no cumple con la Legislación Alimentaria Vigente: es un alimento falsificado conforme lo establecido en el artículo 6, inciso 8, del Código Alimentario Argentino. "Esto no garantiza la trazabilidad y seguridad del alimento y representa un peligro para la salud de la población", explicaron.



La Assal verifica que los rótulos cuenten con toda la información obligatoria y que la misma sea cierta y correcta a fin de brindar herramientas a los consumidores de alimentos. ROTULADO

Leche semidescremada en polvo marca "Fortaleza"

RNE Nº: 21-005144

RNPA Nº: 21-045078

Domicilio: Humberto Primo Nº 1255

Para: Rocar S.R.L., Holanda S/N, La Perla, Córdoba

SENASA: S-I-03434