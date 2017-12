Asumieron las autoridades del Concejo 

Con una gran convocatoria de público, este jueves se realizó el acto de

asunción de los concejales que legislarán en la ciudad en el período

2017-2021, y de las autoridades del Concejo Municipal 2017-2018.



Luego del izamiento de la Bandera Nacional y de la bandera de la

provincia, y la entonación del Himno Nacional Argentino y del Himno a

Casilda, se tomó juramento al concejal Pablo Zanetti como nuevo

Presidente del Cuerpo.



El propio Zanetti tomó juramente a los concejales que tendrán mandato

durante los próximos cuatro años: Mauricio Plancich, Andrés Golosetti, y

Alberto Yualé, y al nuevo secretario, Adrián Horacio Ferrer.



Hubo reconocimientos y entrega de recuerdos a la concejal saliente,

Lorena Casati, y al secretario saliente, Federico Medera.



En la oportunidad, el intendente Sarasola expresó “este acto es una

fiesta de la democracia. Para todos, para los que se van, para los que

ingresan, y también para el vecino”.



“Agradezco la labor de todos los concejales, y esa búsqueda permanente

de consensos” manifestó Sarasola, y continuó agradeciendo a su “equipo

de gobierno, conformado por gente que viene de la política, pero también

con gente que no viene de la política y que se sumó con todas las ganas,

que confiaron en nuestra visión, en nuestra propuesta, en nuestro

trabajo para mejorar la ciudad”.



En párrafo aparte agradeció especialmente a Pablo Tomat, que si bien

formamos parte del Frente Progresista Cívico y Social, esta unión nace

de un compromiso que desarrollamos con él en 2015. Ese compromiso y esa

unión no sólo se consolida día a día sino que se proyecta a futuro”.

Dio la bienvenida a la nueva fuerza que integrará el Concejo, en la

figura de Alberto Yualé, “de quien no dudo que se sumará a esta búsqueda

constante de consensos para mejorar la ciudad”.



El último párrafo fue dirigido al nuevo presidente del Cuerpo, Pablo

Zanetti, licitó y auguró una “excelente presidencia. La vida y la

política hace que transitemos juntos. Verlo sentado acá me produce un

orgullo y una alegría enorme, y como dijeron antes, estoy seguro que va

a ser un gran presidente” declaró.



Para cerrar, Sarasola reafirmó “el compromiso de seguir trabajando para

que la ciudad sea mejor, para que Casilda vuelva a ser lo hermosa que

fue hace mucho tiempo, y sobre todo la ciudad que queremos para

adelante”.