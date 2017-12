Se realizarán más de 400 conexiones de gas natural.

En el marco de una conferencia de prensa, el intendente municipal, Juan

José Sarasola, anunció la concreción de la obra necesaria para cambiar

las válvulas y los filtros de la estación reductora de gas, lo que

permitirá que 400 nuevas familias tengan acceso al servicio.



Sarasola contó que tal como se había anunciado oportunamente, el

Ejecutivo había enviado al Concejo Municipal el pedido de autorización

para tomar un crédito para llevar a cabo la obra, pero que a partir de

gestiones realizadas ante la Secretaría de Estado de la Energía del

Gobierno Provincial, el gobernador Lifschitz otorgó un subsidio (aporte

no reintegrable) para encarar la obra. Estos recursos estarían llegando

a la ciudad en los próximos días, por lo que no es necesario que el

Municipio gestione crédito alguno, y la obra no tendrá costo para la

ciudad.



En la oportunidad, Sarasola, que estuvo acompañado por el secretario de

Hacienda, y titular del Directorio de SAPEM, Juan Pablo Massetani, por

el secretario de Planeamiento Urbano, Vivienda y Producción, Fernando

Sambrailo; y por el gerente de SAPEM, Carlos Testa, firmó el llamado a

licitación para la compra de materiales (válvulas y filtros), que

cerrará el próximo 28 de diciembre.



“Creemos que podremos estar adjudicando la obra en los primeros días del

año, por lo que estamos seguros que la obra, que demandará unos cuarenta

días, estará terminada antes que comience el invierno, por lo que 400

nuevas familias podrán tener el servicio para ese invierno” indicó el

Intendente.



Y agradeció “al gobernador Lifschitz y a la secretaria Verónica Geese,

por escucharnos nuevamente y esto permite poder financiar la obra sin

que la ciudad de Casilda se haga cargo de ella”.





