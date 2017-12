La provincia presentó el proyecto “Santa Fe Responde Accesible”

La ministra de Salud, Andrea Uboldi, encabezó este viernes en Rosario, el lanzamiento de “Santa Fe Responde Accesible”, proyecto que permite el acceso a la información de la web provincial de todas las personas con discapacidad visual y auditiva, brindando la posibilidad de realizar diferentes acciones de manera autónoma e independiente. Estas acciones, fueron realizadas por el Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad junto a la Subsecretaria de Innovación de la provincia.



En este sentido, Uboldi sostuvo que “este proyecto es realmente algo innovador y sin una decisión política de avanzar nada hubiese sido posible”. Además, destacó que “exista esta posibilidad de escucha de los distintos ministerios para poder entender cuáles son las necesidades de la comunidad y, a través de ello, solucionarlas por medio de las distintas áreas”. Por su parte, el subsecretario de Inclusión para Personas con Discapacidad, Maximiliano Marc, reconoció que “es una emoción muy grande ver esta decisión política hecha realidad, porque significa que seguimos trabajando para garantizar derechos, que la inclusión no es un discurso sino una realidad en la provincia de Santa Fe”.



Luego, el subsecretario de Innovación Pública de Santa Fe, Diego Gismondi, expresó que "para realizar esta tarea no fue necesario hacer una gran compra, grandes licitaciones ni mucho menos, sino que se lleva adelante gracias a un gobernador que apuesta fuertemente a la innovación pública y social". "Este proyecto se realizó gracias al trabajo con organizaciones ciudadanas que se acercaron a Santa Lab y comenzamos a trabajar con ellos. Las ideas salieron de los propios ciudadanos y lo trabajamos en conjunto para que tenga esa validación de la gente fundamental para poder seguir avanzando", concluyó Gismondi. El acto se llevó a cabo en el salón Blanco de la Sede de la Casa de Gobierno en la ciudad de Rosario y también estuvieron presentes la diputada provincial Clara García y el senador provincial por el departamento Rosario, Miguel Ángel Cappiello, entre otras autoridades. SANTA FE RESPONDE ACCESIBLE

El Gobierno de Santa Fe gestiona políticas integrales de inclusión que permitan desarrollar condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas con discapacidad sean reales, concretas y efectivas. En este sentido, se construyeron canales de comunicación accesibles que promuevan la integración de una sociedad más justa y equitativa, donde todas las personas tengan la misma posibilidad de acceso a la información. El objetivo es construir una comunidad inclusiva, que respalde las necesidades y prioridades en defensa de los derechos de todos los santafesinos. Santa Fe Responde Accesible funciona a través de la aplicación de whatsapp por medio de la línea directa: 342-4781130. Cada persona podrá enviar su consulta en distintos formatos. Por ejemplo, un video interpretado en lengua de señas en el caso de las personas sordas; un audio aquellas personas ciegas o disminuidas visuales. Luego, Santa Fe Responde Accesible enviará la respuesta en el formato que corresponda a cada necesidad. Este es un sistema en construcción, por lo tanto, se podrán realizar sugerencias y aportes que sumen a este nuevo canal inclusivo, para mejorar la comunicación con los ciudadanos. Entre las consultas que se pueden realizar se destacan: trámites de discapacidad; consultas sobre salud (vacunación, efectores, etc); planes de vivienda; partidas de nacimiento; temas referidos al Documento Nacional de Identidad; trámites a realizar en el Registro Civil; beneficios para madres solteras; Medio Boleto para el transporte público; pensiones y jubilaciones; pedidos de trabajo; IAPOS; API; defensa del consumidor; entre otros.