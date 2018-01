El Ministerio de Salud brindó recomendaciones para quienes viajen al exterior.

El Ministerio de Salud de la provincia brindó recomendaciones para prevenir enfermedades y tener un viaje pleno y saludable, a quienes decidan trasladarse al exterior del país para vacacionar. Entre los cuidados generales, se menciona: >>> Conozca la localidad donde viajará y los destinos intermedios. Tenga presente si hay riesgo de algunas enfermedades y la necesidad de vacunas u otras medidas preventivas >>> Evite viajar enfermo >>> Consulte a su médico entre cuatro y ocho semanas antes de viajar e infórmele de su viaje para que lo oriente sobre cómo cuidarse >>> Arme un botiquín: medicación habitual (con receta original para toda la estadía más una semana), repelente de insectos, alcohol en gel, antiséptico, protector solar, gasas, apósitos, termómetro, analgésicos, antialérgicos, sales de rehidratación oral. Tenga presente que puede ser dificultoso conseguir medicamentos que utiliza en forma habitual >>> Realice un chequeo odontológico >>> Si usa lentes, anteojos y/o audífonos lleve un par extra y/o la receta >>> Protéjase del sol: use protector factor 15 o superior y no se exponga en horas no recomendadas (11 a 16 horas) >>> Cuídese de las infecciones de transmisión sexual. Use preservativo >>> Durante el viaje coma liviano y evite consumir alcohol >>> Lleve todos sus documentos de identificación. Si tiene alergias, diabetes o alguna enfermedad que requiera cuidados especiales lleve algún carné con la información >>> Si está embarazada consulte con su obra social o seguro de viajero si tiene cobertura fuera del país. Tenga que presente que en general no cubren gastos para embarazos de más de 26 semanas VACUNAS AL DÍA

Entre las vacunas, el Ministerio de Salud recomienda: >>> Certifique tener las todas las vacunas de calendario al día >>> Si es menor de 50 años debe tener aplicada por lo menos una dosis de vacuna doble viral (sarampión-rubeola) o Triple Viral (sarampión-rubeola-paperas) >>> La preparación para un viaje es una buena oportunidad para chequear el estado de vacunas de todas las personas FIEBRE AMARILLA

>>> No todas las zonas requieren la aplicación de esta vacuna. Conozca cuáles son los lugares endémicos y las recomendaciones para evitar la enfermedad en el siguiente enlace: http://bit.ly/2Cv9qLQ Ante la duda, previo a viajar, consulte a su médico o a la dirección de Promoción y Prevención de la Salud. DENGUE

Con relación a la prevención de dengue/chikungunya/zika, evite la picadura de los mosquitos. Para ello: >>> Use repelente con concentraciones altas (diethyl toluamide-DEET-25%), cada seis horas o más seguido si se baña o transpira >>> No se exponga al aire libre en horas del amanecer o atardecer >>> Utilice telas mosquiteras y pastillas repelentes Recuerde que el zika es una enfermedad causada por el virus Zika (ZIKAV), un arbovirus del género Flavivirus (familia Flaviviridae). Se transmite por la picadura de mosquitos del género aedes, tanto en un ámbito urbano (aegypti) como selvático. Tras la picadura del mosquito, los síntomas de enfermedad aparecen generalmente después de un periodo de incubación de tres a 12 días. La infección puede cursar de forma asintomática o presentarse con una clínica moderada, sin haberse detectado casos mortales hasta la fecha. En los casos sintomáticos con enfermedad moderada, se presenta fiebre, conjuntivitis no purulenta, cefalea, mialgia y artralgia,astenia, exantema maculopapular, edema en miembros inferiores, y -menos frecuentemente- dolor retro-orbitario, anorexia, vómito, diarrea, o dolor abdominal. Los síntomas duran de cuatro a siete días y son autolimitados. Las complicaciones (neurológicas, autoinmunes) son poco frecuentes. Por último, desde la cartera de Salud se recomendó que si una persona presenta fiebre al regresar de su viaje, consulte al médico lo antes posible. TELÉFONOS ÚTILES

>>>> Epidemiología Zona Centro Norte: Bulevar Gálvez 1563 2º piso, Santa Fe Teléfonos: 0342 4573793 >>>> Epidemiología Zona Sur: 9 de julio 325, Rosario Teléfono: 0341 721515 Correo electrónico: [email protected]