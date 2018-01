Tres picaduras de alacranes durante el fin de semana.

Ante el temor que representa, los pacientes consultaron en la guardia del Hospital San Carlos, en ninguno de los casos presentaron síntomas de alarma y por ende no fue necesaria la aplicación del suero antiescorpiónico para neutralizar la toxina.

Durante el fin de semana no se presentaron demasiadas consultas importantes en la guardia del Hospital San Carlos, pero entre las más destacadas se encuentran tres pacientes que consultaron por picaduras de alacranes.

Las personas eran de edades variadas, se trató de un niño, un joven y un adulto que no necesitaron la aplicación del suero antiescorpiónico para neutralizar la toxina. “Las consultas se realizaron por la preocupación que tenían los pacientes, pero ninguno fue de gravedad. Los dejamos en observación por un tiempo corto y como no presentaron ningún síntoma de alarma regresaron a sus hogares.” Explicó el Doctor Martin Gasol, Director del Hospital, quien además agregó, “A pesar de que en la mayoría de los casos la situación no pasa a mayores es muy importante que se acerquen y consulten, sobre todo si se trata de bebés, niños pequeños o adultos mayores.”