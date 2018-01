Controles en el verano 

El operativo se montó en el ingreso a Casilda por Ruta 26 con su

intersección con calle Mollaret, sobre ambas manos, y contó con la

participación de integrantes del Cuerpo de Inspectores de Tránsito de la

Municipalidad de Casilda, y personal de la Agrupación Cuerpo de la

Unidad Regional IV.



Durante el mismo se controló que cada conductor circule con toda la

documentación exigible, y además se solicitó que, aquellos que no lo

utilizaban, se colocaran el cinturón de seguridad, buscando crear

conciencia en la utilización de esa medida de seguridad que salva vidas.



Durante las dos horas que duró el operativo se controlaron 130 (ciento

treinta) vehículos, no se labraron actas de infracción, y no hubo

secuestros.



El director de Tránsito, Hugo Dichiara, presente en los controles,

destacó “la buena predisposición de los automovilistas ante el control.

Es muy grato para nosotros ver que los conductores toman conciencia,

llevan toda la documentación, y en muchos casos usan el cinturón de

seguridad”.