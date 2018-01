Desde el Municipio brindaron recomendaciones ante la posible aparición de  alacranes.

La Dra. Maricel Roseti, secretaria de Salud Pública de la Municipalidad

de Casilda, brindó una serie de recomendaciones para evitar la

proliferación de los insectos, y consejos sobre cómo actuar al

encontrarnos con la presencia de los mismos en nuestros domicilios.



Roseti enumeró:



- Evitar su proliferación: Mantener los pastos cortos, no apilar basura,

chatarra, leña, etc. Eliminar hormigas, cucarachas, grillos, que son su

alimento preferido.

- Evitarles el ingreso a la vivienda: Colocando zócalos, mosquiteros en

puertas y ventanas, y protección en rejillas y desagües. Reparar grietas

en pisos, paredes y techos.

- Evitar ser picado: Revisar calzados, guantes, ropa de cama, antes de

usarlos. No meter la mano sin protección en cajones o zonas oscuras, ni

levantar trapos. Tampoco caminar descalzo.

- Si hubo alacranes en la vivienda se pueden rociar los rincones con una

solución de dos cucharadas de bórax en dos tazas de agua caliente

colocados en un recipiente de spray.

- Las plantas de lavanda y las fragancias cítricas los ahuyentan.

- Frente a eventuales picaduras, aplicar hielo y dirigirse rápidamente

al Hospital Provincial San Carlos. No automedicarse.