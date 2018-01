La Assal prohibió el producto rotulado como sustituto del huevo

El Ministerio de Salud, a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), prohibió la elaboración, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición en todo el territorio de la República Argentina del producto alimenticio sustituto del huevo, uso doméstico, aditivo alimentario con lecitina de soja "Lecinovo 2000”

La medida está contemplada según disposición Nº002/2018, ya que no cumple con la Legislación Alimentaria Vigente: no es un alimento habilitado por el Código Alimentario Argentino. Esto no garantiza la trazabilidad y seguridad del alimento y representa un peligro para la salud de la población. Por lo tanto se solicita no adquirir ni consumir el producto rotulado de la siguiente manera:

Sustituto del Huevo, uso doméstico, aditivo alimentario con lecitina de soja

Marca: Lecinovo 2000

laborado y envasado por: Agroindustrias

Domicilio: Deán Funes Nº 1046

RNE Nº: 21-114105

RNPA Nº: 21-108722

La Assal verifica que los productos alimenticios cumplan con la Legislación Alimentaria Vigente. En efecto, el presunto producto alimenticio, desde el plano sanitario y legal, carece de trazabilidad que permita identificar el proceso de elaboración, distribución y transporte del mismo, entre otros.

Por lo tanto, la Agencia debe establecer una medida preventiva con la finalidad de reducir y/o eliminar los peligros/riesgos que genera el alimento en análisis a la población en general, en concreto, una aleta alimentaria.