Indignante: una niña no podía comenzar la primaria porque las escuelas no están aptas para recibir a personas con discapacidad motriz.

Isabella es una niña activa, alegre, inteligente y de tan solo seis años que como muchas otras está ansiosa por comenzar la escuela primaria, pero debido a un síndrome poco común presenta dificultades motrices que le impiden trasladarse sin la ayuda de su andador.

Sus padres, al ser conscientes de que no todas las escuelas se encuentran con las condiciones necesarias para poder recibirla realizaron diferentes gestiones durante más de tres años con el propósito de que se respete la ley Nro. 24314 que garantiza la accesibilidad a personas con movilidad reducida.

Pero, a pesar de que desde misma institución educativa a la cual asistirá la pequeña se mostraron predispuestos y realizaron desde la cooperadora reiterados viajes, solo recibieron escusas. Según el relato de su padre, Cristian Maraschin, desde la Región Quinta solicitaron cuatro presupuestos que generaron un gasto aproximado de $6000, los cuales fueron rechazados en su totalidad. Ante la frustración y el escaso tiempo que les queda antes del ciclo lectivo decidieron desde la misma cooperadora solventar los gastos de las rampas necesarias y de un baño amplio para que pueda desplazarse cómodamente, pero esta no es la solución definitiva dado a que además de ser injusta y poco inclusiva, dentro del edificio ellos no poseen la autorización necesaria para poder construir un espacio en condiciones por lo que optaron por realizarlo fuera del mismo lo que le trae algunas complicaciones a la menor.

“Estamos dolidos por todo esto, ya hicimos todo las rampas y adaptamos un baño pero este baño esta fuera de la escuela, necesitamos uno adentro pero no tenemos ni el permiso ni el dinero, ella no puede estar saliendo en pleno invierno o con lluvia y ella tiene que tener su lugar como los otros. No es solo para mi hija sino que para todos los que puedan venir.” Explicó el angustiado padre.