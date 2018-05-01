Horarios del Programa CASILDA EN MOVIMIENTO 

Deportes Ayer Por
Estos son los horarios, día por día de la semana, de cada una de las  actividades que forman parte de la edición 2018 del Programa Casilda en  Movimiento. El programa se desarrolla en cada uno de los barrios de la  ciudad, y todas las actividades son gratuitas. 
Casilda en Movimiento 2018 - Horarios
Casilda en Movimiento 2018 - Horarios


LUNES 
9:30 HS. GIMNASIA ADULTOS (VECINAL GRANADEROS) 
14 HS. BASQUET (PESCIO Y ARENALES) 
14 HS. GIMNASIA ADULTOS (VECINAL NUEVA ROMA) 
14 HS. FUTBOL FEMENINO (CENTRO COMUNITARIO) 
14 HS. RITMOS (CENTRO COMUNITARIO) 
15:30 HS. NATACION (CLUB ALUMNI) 
15:30 HS. FUTBOL (CENTRO DE SALUD BARRACAS) 
18:30 HS. GIMNASIA ADULTOS (COMPLEJO DE LA TERCERA EDAD) 
21:00 HS. TANGO (VECINAL NUEVA ROMA) 

MARTES: 
14:00 HS. BASQUET (PESCIO Y VICENTE LOPEZ) 
15:00 HS. TELAS (VECINAL ALBERDI) 
15:30 HS. FUTBOL (PESCIO Y DIAZ VELEZ) 
16:00 HS. FUTBOL (BOGADO Y REMEDIO DE ESCALADA) 
17:00 HS. GIMNASIA DEPORTIVA (VECINAL NUEVA ROMA) 
18:30 HS. NATACION (CLUB ALUMNI) 
20:30 HS. RITMO ADULTOS (CENTRO COMUNITARIO) 
21:00 HS. TANGO (SINDICATO MUNICIPAL) 

MIERCOLES: 
9:30 HS. GIMANASIA VECINAL GRANADEROS) 
14 HS. RITMOS (CENTRO COMUNITARIO) 
14 HS. BASQUET (PESCIO Y ARENALES) 
14 HS. GIMANSIA ADULTOS (VECINAL NUEVA ROMA) 
15:30 HS. NATACION (CLUB ALUMNI) 
16:30 HS. TELAS (CENTRO DE ACCION FAMILIAR) 
17:45 HS. TELAS (VECINAL ALBERDI) 
18:30 HS. GIMNASIA ADULTOS (COMPLEJO DE LA TERCERA EDAD) 

JUEVES: 
14:00 HS. BASQUET (PESCIO Y VICENTE LOPEZ) 
14:00 HS. FUTBOL (CENTRO COMUNITARIO) 
15:30 HS. FUTBOL (CENTRO DE SALUD BARRACAS) 
16:00 HS. FUTBOL (BOGADO Y ESCALADA) 
17:00 HS. GIMNASIA DEPORTIVA (VECINAL NUEVA ROMA) 
18:00 HS. MUSICA Y DANZA (VECINAL ALBERDI) 
20:30 HS. RITMOS ADULTOS (CENTRO COMUNITARIO) 
21:00 HS. TANGO (VECINAL ALBERDI) 
21:00 HS. TANGO (VECINAL NUEVA ROMA) 

VIERNES: 
9:30 HS. GIMNASIA ADULTOS (VECINAL GRANADEROS) 
15:30 HS. FUTBOL (PESCIO Y DIAZ VELEZ) 
18:30 HS. NATACION (CLUB ALUMNI) 
21:00 HS. FOLCLORE (VECINAL NUEVA ROMA) 

casildaya.com

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