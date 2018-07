Rodríguez renunció a su vivienda

Luego de la polémica que se dio en las redes sociales, el secretario de Educación y Cultura de la Municipalidad de Casilda anunció su decisión de renunciar a la vivienda que se le había adjudicado al salir sorteada el pasado martes. "Tuve los peores días de mi vida. Lo que me hicieron pasar en la última semana no se lo deseo ni a mi peor enemigo" manifestó.

Acompañado por el intendente Sarasola y por el secretario de Gobierno, Pablo Tomat, el secretario de Educación y Cultura, José Luis Rodriguez, anunció su decisión de renunciar a una de las 25 viviendas que fueron sorteadas el pasado martes en el cine Libertador, y que debería pagar por un lapso de entre 20 y 25 años.

Sarasola lamentó la situación que vivió el funcionario y lamentó "el aprovechamiento político que hicieron varias personas, que se olvidan de lo que pasaba en gestiones anteriores, en cómo se otorgaban terrenos y viviendas".

También lamentó lo que sucedió "en las redes sociales donde se impulsó el tema, con perfiles truchos, siempre buscando dañar a la gestión y al funcionario".

"No se olviden que detrás del funcionario hay una persona, una familia, hijos, y con estas actitudes, que solo buscan un aprovechamiento político, están haciendo un daño terrible" dijo el Intendente.

Rodriguez por su parte agradeció el apoyo de la población en su mayoría, y también se quejó de que "tanta gente opine sobre mi vida sin conocerme, sin siquiera preguntarme si es verdad lo que se dice".

"Dijeron que tengo otras propiedades, que cobre cinco sueldos, todo eso es mentira. Es triste que en una población como la nuestra donde nos conocemos todos, no se piense en las personas, no se mida lo que se dice o lo que se escribe, no se piense en el mal que se causa".

"Medité bien en estos días la decisión y no quiero perjudicar a esta gestión. Por eso decidí renunciar a la vivienda" declaró José Luis Rodriguez con tono apesadumbrado.

"No sé quien entrará en mi lugar, pero ya esta tomada la decisión. Terminaré mi ciclo como secretario de Cultura y volveré a mi trabajo como docente, y seguiré sin casa." cerró.