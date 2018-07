Campaña de Recolección de RAEEs

Los RAEE’s (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) son desechos que se originan cuando finaliza la vida útil de los equipos, por ej.: informáticos (computadoras, notebooks, monitores, teclados, mouses); de conectividad (decodificadores, módems, posnets, etc.); de impresión (impresoras, copiadoras, etc.); de telefonía fija y celular; de audio y video (equipos de música, video caseteras, DVD, etc.), herramientas eléctricas y electrónicas (taladros, sierras y máquinas de coser), electrodomésticos.

¿Tenés basura electrónica en casa?

Podés llevarla este Domingo 22 de julio de 10 a 17 hs dado a que se realizará una nueva CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE'S) de JCI Casilda en la Plaza de los Mástiles.

Los RAEE'S mal desechados son muy peligrosos y contaminan nuestro planeta. Por este motivo nos encargaremos de que tengan un correcto tratamiento.

NO se aceptan pilas ni baterías.