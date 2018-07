La Assal prohibió una marca de miel.

El Ministerio de Salud, a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), prohibió la elaboración, tenencia, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición en todo el territorio provincial del presunto producto alimenticio rotulado como “Miel pura de abejas. Elaborado por: Pablo Fabbro. Malabrigo-Santa Fe”.



Lo hizo mediante la orden Nº 028/2018 y debido a que el rótulo no declara, domicilio de la razón social, número de registro o código de identificación del establecimiento elaborador, identificación de lote/fecha de vencimiento, leyenda “mantener en lugar fresco”, año de cosecha y leyenda obligatoria: “No suministrar a niños menores de un año”.



La medida incluye todas las presentaciones que se encuentre debido a que el presunto producto no se encuentra habilitado por el Código Alimentario Argentino. Esto no garantiza la trazabilidad y seguridad del alimento y representa un peligro para la salud de la población.



La Assal verifica que los productos alimenticios cumplan con la Legislación Alimentaria Vigente, que los rótulos cuenten con toda la información obligatoria y que la misma sea cierta y correcta, a fin de brindar herramientas a los consumidores de alimentos.