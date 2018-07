Lifschitz presidió el acto de colación de la primera promoción del plan Vuelvo a Estudiar Virtual

El gobernador Miguel Lifschitz, junto a la ministra de Educación, Claudia Balagué, encabezó este viernes, en Rosario, el acto de colación de la primera promoción de 180 alumnos del programa Vuelvo a Estudiar Virtual, que recibieron su certificado de egresados del nivel secundario, tras cursar de forma semipresencial durante tres años.



“Estamos haciendo muchas obras en la provincia. Sin embargo, ninguna tiene la trascendencia de ésta, que no se ve ni se toca, pero que es transformadora, innovadora y revolucionaria, porque es un cambio de 180 grados en la concepción de los procesos educativos”, afirmó Lifschitz.



“Este es un plan innovador que nos llena de orgullo, porque ha sido pensado, desarrollado, diseñado e implementado por docentes santafesinos, poniendo en juego su experiencia y capacidad de trabajo. Podemos decir que Santa Fe, además de exportar soja, trigo, maíz y máquinas agrícolas, también exporta educación, porque este plan va ser replicado en otras partes del mundo”, indicó.



“Cuando decimos que la educación es la gran herramienta de transformación de la sociedad, no estamos diciendo una frase vacía que suena bien, aquí en Santa Fe hablamos de cosas concretas, realidades y políticas públicas que garantizan el derecho a la educación para todos y todas”, concluyó el gobernador.



4300 MÁS

A su turno, Balagué afirmó que hoy en el mundo se discute por una “educación más cercana”, que “motive y dé nuevas posibilidades”, y esa “educación que se discute en el mundo entero, en Santa Fe ya tiene egresados”.



Además, la ministra explicó que actualmente 4300 santafesinos están cursando el secundario a través de esta propuesta inclusiva que permite “estudiar en horarios flexibles y llegar a los habitantes de toda la provincia”.



VUELVO VIRTUAL

Desde 2013, la provincia de Santa Fe lleva adelante el Plan Vuelvo a Estudiar, una acción de inclusión socioeducativa dirigida a jóvenes y adultos que por diversos motivos no han concluido su educación secundaria.



El plan despliega una serie de estrategias tendientes a lograr que los estudiantes retomen, permanezcan y egresen de la escuela secundaria, con foco en la apropiación y construcción de aprendizajes que posibiliten nuevo proyecto de vida.



Una de las modalidades del plan es el Vuelvo Virtual, que contempla una iniciativa inédita e innovadora de cursado semipresencial (89 por ciento virtual y 11 por ciento presencial), está destinada a estudiantes mayores de 18 años y tiene una duración mínima de tres años.



El programa posee otras dos líneas: el Territorial, que va a buscar a los estudiantes casa por casa para invitarlos a retomar la escuela secundaria con el acompañamiento de consejeros y referentes; y Tiempo de Superación, destinado a los trabajadores de distintos gremios que no completaron su educación media. El Vuelvo a Estudiar es un plan multipremiado, entre ellos, recibió en 2016 una distinción como mejor programa innovador de inclusión socioeducativa de Latinoamérica, en el marco del Seminario Internacional “Retención y permanencia escolar en América Latina”, organizado por Reduca, en Guatemala.



PRESENTES

De la actividad realizada en el teatro El Círculo, participaron, también, la intendente de Rosario, Mónica Fein; el presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti; el coordinador de Gabinete, Juan Carlos Zabalza, y la diputada provincial, Clara García, entre otros.