Avanza la obra del Avelino.

En los últimos días la comisión que se conformó para el seguimiento de la residencia habitacional Avelino Lottici, mostrando su compromiso con la causa como desde sus inicios, solicitó una reunión con el ingeniero a cargo para visualizar los avances de la obra.

Algunos integrantes de la comisión de seguimiento visitaron el lugar notando importantes cambios. “Nos llevamos una impresión muy positiva, la obra avanza a paso firme y hasta el momento no hubo demoras en los pagos. Además cercaron el lugar para protegerlos de los vándalos. Explicó Tomas Morales.

“El monto ascendió por cuestiones obvias, pero todo está marchando sobre ruedas.” Agregó y además afirmo que si bien no ampliarán la capacidad de adultos mayores en esta primera etapa se planea la inauguración para fines de octubre garantizando que los abuelos puedan volver a la residencia y que una segunda etapa iniciaría meses después con la ampliación.

“Nos llevamos una excelente impresión, estamos muy satisfechos pero eso no quiere decir que nos quedemos tranquilos, hasta que loa abuelos no vuelvan al lugar no vamos a parar de hacer estas visitas.” Concluyó